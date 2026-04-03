Video/ Inseguridad: «Mientras uno descansa para después venir a laburar, hay gente que hace esto»

En la madrugada de este viernes santo delincuentes rompieron un vidrio y robaron distintas herramientas de la ferretería Lubrigom.

No es la primera vez que esta empresa es víctima de un hecho de esta característica.

En este caso, el robo sucedió en la sucursal de Colón esq. Independencia.

Los delincuentes se llevaron herramientas de la marca Dowen Pagio.