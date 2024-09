Concejales opositores quieren definir dónde invertir los fondos que se generen por la venta de la calle a Loma Negra

La venta de una calle a la empresa Loma Negra está generando cruces entre oficialismo y oposición en el Concejo Deliberante. Uno de los puntos que están en debate hacia el interior del cuerpo deliberativo es la afectación del dinero que generará al Municipio.

La concejala del PRO, Guillermina Amespil habló este miércoles con el programa “Desayuno con Noticias” que se emite por Radio M y conduce la periodista Claudia Bilbao. En esa entrevista, Guillermina Amespil remarcó que la venta de esta calle era un expediente que se había iniciado en la gestión de Ezequiel Galli y que ahora es retomado por el intendente Maximiliano Wesner.

Al momento de anunciar el acuerdo de venta con Loma Negra, el intendente Wesner había dicho que luego de un nuevo avaluó se había logrado mejorar el monto de la venta en más de más de 2 millones de dólares.

Guillermina Amespil explicó los motivos que llevaron a esta mejora del precio por la venta, “la negociación con Loma Negra estaba en marcha, no estaba finalizada ni mucho menos. La valuación original que hace la Facultad de Ingeniería, que es en quien nosotros confiamos el trabajo, daba 2.5 millones de dólares. Esto fue en el año 2021. Un año más tarde, Loma Negra solicita una revisión de esta valuación porque entiende que el material estéril para ellos no tenía valor comercial alguno y tampoco no podían incorporarlo al proceso productivo. Se solicita a la Facultad de Ingeniería que revise la valuación teniendo en cuenta esa consideración.”

Según explicó la concejala Amespil en ese momento la Facultad de Ingeniería realiza vuele a valuar la calle tomando la consideración de Loma Negra sobre el material estéril y allí el precio por la venta se ubica en 1.7 millones de pesos.

“Ahí es donde ahora el oficialismo dice que mejoró la oferta”, señaló Guillermina Amespil quien volvió a decir que el expediente “para nada estaba inconcluso, era una negociación que estaba en marcha y que esta gestión retoma en marzo” y que todo era parte de una negociación.

Sobre el por qué mejora el precio, Guillermina Amespil señaló: “en realidad modifican el valor estéril, Loma Negra dice yo lo voy a considerar, lo voy a remover y le ponemos un valor. Loma Negra es frentista, es titular de los yacimientos que están a los dos costados de la calle, por eso la calle es tan importante sobre todo para unificar la producción. La calle cruza por dos yacimientos de Loma Negra. Es una necesidad clarísima de productibilidad.”

La concejala del PRO habló más adelante de lo que hoy parecer estar en discusión en el HCD: la afectación de los recursos que ingresarán al Municipio.

“Teniendo en cuenta que es una operación totalmente extraordinaria, nos parece que se puede dar respuestas a cuestiones extraordinaria o que el normal devenir de un presupuesto o un ejercicio económico no permite tomar esas decisiones”, comenzó explicando Guillermina Amespil y luego alertó, “a todos nos llamó la atención que la afectación no estuviera prestablecida, si bien hay una afectación, un porcentaje que tiene que ver con infraestructura, no hay detalles”.

En este sentido, la concejala Amespil indicó que no se detalla qué obras se realizaran, en qué tiempo serán ejecutadas y que localidades serán la prioritarias. Para la concejala del PRO saber eso, “serviría no sólo para el Municipio para ordenar los trabajos y ordenar la ejecución de esos gastos sino que para localidades que tienen que ver con la industria minera es importante el gesto. Sino para los vecinos se reduce a que se vendió una calle y Loma Negra sigue sigue su trabajo. Los vecinos tienen que ver que eso siempre es en favor de Olavarría.”

En la misma línea, Guillermina Amespil dio cuenta que hay un “principio de acuerdo” entre los bloques opositores para que parte del dinero resultante de la venta de la calle se destine de manera particular a la localidad e Loma Negra a modo de “devolución” y que se pueda realizar: “mantenimiento de la localidad el bacheo, el mejoramiento del pavimento, todo lo que además afecta directamente a la producción de la fabrica.”

La concejal del PRO dijo que también algunos bloques opositores plantearon la posibilidad de que el dinero sea afectado a la compra del Resonador del Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura”.