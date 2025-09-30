Designan al doctor Martín Viceconte como juez subrogante permanente del Tribunal Oral y Criminal N° 1 de Azul

El doctor Martín Oscar Viceconte fue designado como juez subrogante permanente del Tribunal Oral y Criminal N° 1 del Departamento Judicial de Azul, un organismo que se encuentra desintegrado desde el año 2020 momento en que se retiró el doctor Gustavo Pablo Borghi.

El movimiento interno realizado por la Cámara de Apelaciones en lo Penal del Departamento Judicial de Azul entrará en vigencia desde este miércoles 1 de octubre.

Dicho TOC en la actualidad se encuentra presidido por el doctor Martín Eugenio Cespedes y además contaba con la subrogancia del doctor Luis Surget, que además es Juez de Garantías del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

Los movimientos de Magistrados no hacen más que desnudar los déficits que atraviesan distintos organismos de justicia producto de las eternas vacantes que existen en el seno del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires.

Hay que mencionar que el doctor Viceconte, actual subrogante del TOC N° 1 de Azul, el pasado 18 de septiembre por Decreto Provincial N°1998/2025 del 4/08/2025, había sido designado como Juez del Tribunal Oral en lo Criminal N°1 con sede en la ciudad de Tandil.

La Cámara que determinó este movimiento indicó que se trata de una solución «frente a situaciones excepcionales» que se están planteando en materia de subrogaciones.

En Azul, y dentro del TOC N° 1, el doctor Viceconte asumirá intervención completa en todos los trámites de las causas unipersonales (incluidos los juicios por jurados) e intervención colegiada del Tribunal, que le correspondiere en función de la subrogancia.

Algo más sobre el nuevo juez subrogante del TOC N° 1 de Azul