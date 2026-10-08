El HCD aprobó la ordenanza de protección del patrimonio cultural e histórico de Olavarría

Durante la decimocuarta sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante se aprobó la ordenanza destinada a proteger y preservar el patrimonio cultural, histórico, arquitectónico, urbanístico, paisajístico y natural del partido de Olavarría. La iniciativa, impulsada desde el bloque Fuerza Patria, dota al municipio de un marco legal de regulación y crea una comisión asesora permanente.

La concejala Telma Cazot destacó el tratamiento de la norma en una jornada emblemática para la temática: «Hoy es 8 de octubre y es el Día Nacional del Patrimonio Natural y Cultural Argentino, así que la ocasión ayuda al tratamiento de esta ordenanza tan importante». Durante su intervención, recordó el antecedente de la Ordenanza 3934 impulsada en 2016 por Ernesto Cladera, la cual había quedado sin efecto tras idas y vueltas administrativas y un veto total.

«El partido de Olavarría posee una valiosa herencia en cuanto al patrimonio cultural, urbanístico, paisajístico, arquitectónico y ambiental que es necesario que todos conozcan y tengan derecho a preservarlo», afirmó la edil.

A su vez, Cazot detalló la visión con la que se redactó el proyecto y sus alcances: «Esta ordenanza es un marco legal referente a la determinación, preservación, promoción, restauración, acrecentamiento y transmisión del patrimonio histórico cultural del municipio de Olavarría». Sobre la herramienta legislativa y la participación comunitaria, remarcó: «Prevé la creación de un registro de patrimonio donde puedan estar todos los bienes que lo componen y donde toda la comunidad pueda conocerlo», agregando que «se conformará una comisión asesora permanente para la preservación del patrimonio que va a estar compuesta por distintos actores como ingenieros, arquitectos, arqueólogos, paleontólogos, representantes del Concejo Deliberante, del Ejecutivo, historiadores y geógrafos».

Tras la aprobación por unanimidad del proyecto, correspondiente a la Ordenanza 5958/26, el cuerpo deliberativo dispuso un cuarto intermedio para dar paso a la palabra de Mario Arabito, arquitecto e integrante del grupo Patrimonio Arquitectónico de Olavarría.

Arabito celebró el avance legislativo al señalar: «El tema del patrimonio es algo por lo que estamos peleando hace mucho tiempo», recordando los primeros relevamientos participativos iniciados hacia finales de la década de 1990. Durante su alocución, enfatizó que la ordenanza constituye un punto de partida que deberá evolucionar dinámicamente con el tiempo: «Esta resolución a la que se llega ahora son esos planes que cuando se presentan van a necesitar mucha evolución y muchos cambios. No se va a poder quedar exactamente en lo que está ahora porque el tiempo y la reacción de la gente va a ir utilizándolo y probablemente modificándolo».

Asimismo, se refirió a la complejidad de intervenir sobre propiedades privadas y planteó la necesidad de planificar soluciones urbanísticas coordinadas con la gestión de desarrollo urbano: «Para resolver esto hay que trabajar con planeamiento para poder compensar esa disminución del capital del privado». En ese sentido, sugirió analizar sectores de oportunidad para desplazar la densidad constructiva fuera del microcentro: «Frente a esa enorme franja verde del ferrocarril tenemos el sector del barrio Luján sobre la calle Saavedra, donde podría haber una línea de manzanas afectadas a un FOT alto para desplazar esos intereses inmobiliarios». «Esto es el punto de arranque para poder seguir elaborando planes», concluyó.