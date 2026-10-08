La Libertad Avanza solicitó ampliar el acceso del Concejo Deliberante al sistema RAFAM

El cuerpo deliberativo aprobó por unanimidad el proyecto de comunicación N° 22/26, impulsado por el bloque La Libertad Avanza, en el que se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal la ampliación de los módulos de acceso disponibles para el HCD dentro del sistema informático RAFAM.

El concejal Nicolás Zampini fundamentó el pedido indicando la necesidad de contar con herramientas completas de auditoría presupuestaria: «Pertenecemos al poder legislativo y por ende tenemos la obligación de controlar todas las actividades del poder ejecutivo. Para esto es muy importante la utilización del sistema RAFAM donde ahí se vuelcan claramente los números del municipio».

Zampini puntualizó las restricciones actuales en la plataforma comunal: «A la actualidad solamente tenemos disponible la ventana de contabilidad. Es por eso que manifestamos preocupación e iniciamos un expediente administrativo pidiendo la ampliación de esta herramienta, que nos puedan brindar los módulos correspondientes a contrataciones, personal, tesorería, contabilidad, ingresos y presupuesto en todos los niveles de profundidad».

Finalmente, la bancada opositora fundamentó su reclamo amparándose en normativas de transparencia pública: «Es información pública y nosotros tenemos el deber y la obligación de acceder a esa información para poder controlar las acciones del municipio, amparado por la Ley Nacional 27.275 y la Ley Provincial 12.475».