HCD: Exigen informes al Municipio sobre la fiscalización y el registro de geriátricos

El Concejo Deliberante aprobó el pedido de informes N° 28/26, impulsado por La Libertad Avanza, mediante el cual se requiere al Departamento Ejecutivo Municipal detalles sobre el cumplimiento de la ordenanza N° 5851/26, que regula la fiscalización, acompañamiento y registro de establecimientos de residencia de larga estadía para personas mayores.

La concejala Luciana Islas marcó los puntos centrales de la solicitud: «El propio Municipio informó que existen 45 residencias, que solo dos están habilitadas y tres en trámite. Las preguntas son muy simples: cuántas fueron efectivamente inspeccionadas, cuántas acompañadas, cuántas lograron regularizar su situación y si está funcionando realmente el Registro Público que establece la ordenanza 5851».

Asimismo, remarcó las dificultades del sector: «Hemos recorrido instituciones y nos han puesto en la mesa las dificultades que se encuentran a la hora de realizar la habilitación provincial. Queremos saber qué acciones concretas está llevando adelante esta secretaría, porque una estructura administrativa se justifica por las respuestas que brinda y no simplemente por los cargos que se crean en ella».

En esa misma línea, el concejal Nicolás Zampini cuestionó el desempeño del área municipal: «La ordenanza establece que dentro de los 90 días el Ejecutivo iba a elaborar un registro público. Ya han pasado casi 120 días y todavía no tenemos conocimiento de ese registro. No sabemos cuántas residencias hay ni cuántas fueron a visitar». Y agregó: «La habilitación es provincial, pero los abuelos son nuestros. Queremos saber cuáles son las acciones concretas y que de una vez por todas empiecen a contestar los pedidos de informe».

Por último, el concejal Marcelo Petehs (Por Más Libertad) fundamentó la urgencia del cumplimiento normativo a partir de los antecedentes locales: «Esa ordenanza venía a raíz de un trabajo posterior a una tragedia que marcó un antes y un después en las residencias de adultos mayores. Una de las principales medidas era elaborar un registro público para que cualquier vecino pudiera tener la tranquilidad de que ese edificio cumplía con las condiciones mínimas de seguridad. No esperemos una nueva tragedia para ponernos a trabajar nuevamente: cumplan con la ordenanza».