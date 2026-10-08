La oposición cuestionó el incremento de las tasas municipales: el proyecto fue rechazado por el oficialismo

Durante la última sesión del Concejo Deliberante, el bloque La Libertad Avanza presentó un proyecto de comunicación para manifestar su preocupación por los aumentos en las tasas municipales aplicados por la administración comunal. La propuesta no prosperó tras ser rechazada por el voto del bloque oficialista Fuerza Patria.

El concejal Nicolás Zampini fundamentó el reclamo tildando la política fiscal de «tarifazo que aplicó esta gestión». En su desglose numérico, Zampini enumeró: «esta gestión asumió en diciembre del 23; en enero del 24 aumentó un 106,4% las tasas; en julio del 24 un 79,8% compuesto; en enero del 25 el 21,3%; marzo de este año 16,54% y en septiembre 14,58%». A modo de ilustración, sostuvo que «una tasa de servicio urbano que valía 5.500 pesos en diciembre del 23, hoy en la actualidad está valiendo casi 46.000 pesos».

En su exposición, Zampini hizo referencia al reclamo judicial iniciado por una importante empresa local: «recientemente el propio Cerro Negro inició un procedimiento contencioso administrativo porque alega que en enero del año pasado le estaban cobrando 162.000 pesos por el alumbrado público y al día de la fecha le están cobrando casi 6 millones de pesos».

Por otro lado, contrapuso la actualización de las tasas con los salarios de los trabajadores del Municipio, indicando que «estos aumentos de tasas están yendo por encima de la inflación, mientras que el aumento del salario del trabajador municipal está yendo por debajo». Asimismo, cuestionó el nivel de cobrabilidad: «es reconocido por la propia Secretaría de Hacienda que en general las tasas tienen una cobrabilidad del 60%», a diferencia del impuesto rural que «tiene una cobrabilidad del 97%» debido a su afectación específica a los caminos rurales.

Pese a contar con los votos afirmativos de La Libertad Avanza, PRO, UCR, Juntos por Olavarría, Por Más Libertad y el Partido Libertario, la iniciativa fue rechazada por la mayoría que conformó el bloque Fuerza Patria.