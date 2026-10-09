Azul: denunciaron por presuntas estafas al prosecretario del Concejo Deliberante

Cuatro personas denunciaron a Rodrigo Santamaría Martini, actual prosecretario legislativo del Concejo Deliberante de Azul y presidente local del GEN. Según publicó Noticias de Azul, el monto total denunciado ascendería a 86 mil dólares.

Ph: Noticias de Azul

La causa tramita en la UFI N.º 2 del Departamento Judicial de Azul.

De acuerdo con la información publicada por los colegas de Noticias de Azul, la denuncia se vincula con una presunta actividad financiera en dólares, en la que se habrían ofrecido ganancias a cambio de la entrega de dinero.

Uno de los denunciantes declaró haber entregado 31 mil dólares en efectivo, en distintas tandas. Según su relato, inicialmente habría recibido los intereses acordados, pero la situación cambió cuando llegó el momento de cobrar nuevos pagos.

La publicación señala que el 20 de septiembre comenzaron las demoras en las respuestas y que, posteriormente, dejaron de atenderse los mensajes y las llamadas.

Siempre según el relato incorporado a la denuncia, la persona damnificada se presentó en un domicilio de calle Guido Spano, entre Moreno y avenida 25 de Mayo, donde fue atendida por quien sería la pareja de Santamaría Martini. La mujer le habría manifestado que el denunciado debía una importante cantidad de dinero y que desconocía su paradero, aunque podría encontrarse en la casa de su madre, en el barrio Carús.

La causa quedó radicada en la Unidad Funcional de Instrucción N.º 2 del Departamento Judicial de Azul, a cargo del fiscal David Carballo.

Por el momento, la información publicada no da cuenta de una resolución judicial que determine responsabilidades. La investigación deberá establecer las circunstancias de los hechos denunciados y la eventual responsabilidad penal de las personas involucradas.

Fuente: Noticias de Azul.