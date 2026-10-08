El olavarriense Andrés Malamud moderó un diálogo con dos expresidentes de Uruguay

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El politólogo olavarriense Andrés Malamud moderó este jueves un diálogo con los expresidentes de Uruguay Julio María Sanguinetti y Luis Alberto Lacalle Herrera, durante el seminario internacional “Uruguay: Los desafíos de los próximos 10 años”, realizado en Montevideo.

La actividad se desarrolló en el Hyatt Centric Montevideo, en el marco de la celebración de los diez años del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED). El intercambio con los dos exmandatarios estuvo dedicado al futuro de Uruguay durante la próxima década y fue uno de los paneles centrales del encuentro.

Además, Malamud participó como expositor del panel “¿Crisis de la democracia?”, que abrió la jornada y fue moderado por Hernán Bonilla, presidente del CED. Ese espacio propuso analizar los desafíos que atraviesan los sistemas democráticos en el actual contexto regional e internacional.

El seminario reunió a especialistas y referentes de distintos países para debatir sobre la realidad política y económica de América Latina, con ejes vinculados a las reformas estructurales, la competitividad, la productividad, la educación y la seguridad pública.

La participación del politólogo nacido en Olavarría incluyó así dos instancias del programa: una exposición sobre la democracia y la moderación de un diálogo con dos expresidentes uruguayos.