Loma Negra prepara la 4° Fiesta de la Torta Frita: será este domingo

Loma Negra tendrá este domingo una nueva edición de la Fiesta de la Torta Frita, una de las celebraciones que ya forma parte del calendario de eventos de las localidades del Partido de Olavarría.

La jornada se desarrollará en la Plaza Libertad, con propuestas gastronómicas, artesanos, emprendedores y espectáculos para toda la familia.

En la previa, el intendente Maximiliano Wesner se reunió con representantes de distintas instituciones de Loma Negra y Villa Alfredo Fortabat que participan de la organización y el desarrollo de la celebración. Del encuentro también participaron funcionarios municipales y el delegado de la localidad, Gabriel Suburu.

La 4° Fiesta de la Torta Frita contará con más de 100 puestos de artesanos, emprendedores y cerveceros, además de propuestas gastronómicas, estatuas vivientes, juegos inflables y un espacio destinado a los más chicos.

La programación artística comenzará a las 14 horas e incluirá la presentación del Ensamble de Folklore Municipal y tendrá como cierre a Martín Barraza.

Los puestos gastronómicos estarán habilitados desde las 12 horas, por lo que la propuesta se extenderá durante toda la tarde en la Plaza Libertad.

Desde el Municipio destacaron el trabajo conjunto con las instituciones y vecinos que participan de la organización de la fiesta, que llega este año a su cuarta edición.