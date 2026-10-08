Villa Aurora: inauguran la ampliación de las escuelas Primaria 65 y Secundaria 13

Este viernes.

Este viernes 9 de octubre se realizará el acto de inauguración de la obra de ampliación y refacción del edificio donde funcionan la Escuela Primaria N° 65 y la Escuela Secundaria N° 13, en el barrio Villa Aurora.

La actividad comenzará a las 11 horas y contará con la participación de funcionarios municipales y autoridades educativas.

La intervención alcanzó una superficie de 430 metros cuadrados y comprendió trabajos en ambos establecimientos, ubicados sobre calle Bolívar, entre Betty Roca de Schwindt y Los Gladiolos.

En la Escuela Primaria N° 65 se construyeron tres nuevas aulas, una biblioteca y un gabinete, además de un nuevo acceso por calle Bolívar, patio de ingreso y juegos, ampliación de la galería y trabajos de refacción en los sanitarios. También se realizaron tareas de pintura, colocación de aberturas, rejas, veredas, rampa y forestación.

En tanto, en la Escuela Secundaria N° 13 se concretaron nuevas oficinas para secretaría y dirección, sanitarios, una preceptoría y portería, además de trabajos de pintura, refacciones y mejoras en los accesos. La intervención también permitió reorganizar la planta baja y disponer de cinco aulas en ese sector.

La obra había sido recorrida meses atrás por el intendente Maximiliano Wesner, acompañado por funcionarios municipales y autoridades del Consejo Escolar, quienes habían destacado el impacto de los trabajos para las comunidades educativas de ambas instituciones y para el barrio.

La inauguración se llevará a cabo este viernes a las 11, con la presencia de autoridades municipales y educativas.