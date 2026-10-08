Los más chicos también tuvieron su jornada de definiciones en el ACOP

La Liga Anual ACOP 2026 tuvo durante el último fin de semana una nueva jornada de competencia para las categorías Menores, con actividad en D1 Intermedia, D2 Inicial, Sub 12 (7ma) y Sub 14/16.

En D1 Intermedia, Leo Fernández y Benicio Gómez Banovic se consagraron campeones tras superar en una final de tres sets a Benjamín Hernández y Lautaro Stoessel. La definición terminó 6/2, 5/7 y 6/1.

En D2 Inicial, el título quedó en manos de Ciro Negro y Santino Cernandez, quienes vencieron en la final a Lorenzo Castagnari y Benjamín Cabral por 5/6, 6/4 y 6/3.

Por su parte, en Sub 12 (7ma), Seba Guarrochena y Joaquín Bianchini se quedaron con el campeonato luego de imponerse ante Alejo Fernández y Mateo Gómez Banovic. El partido terminó 6/4, 2/6 y 6/4.

Finalmente, Ángel Teixeira y Benja San Julián fueron los campeones de la categoría Sub 14/16, tras vencer a Oliver Blua y Benjamín Gaburri por 6/0 y 6/2.

De esta manera, la Liga Anual ACOP 2026 continúa con su calendario de competencias, sumando jornadas para las distintas categorías y promoviendo la participación y el desarrollo de las nuevas generaciones del pádel.