Los más chicos también tuvieron su jornada de definiciones en el ACOP

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Por En Linea Noticias 0

La Liga Anual ACOP 2026 tuvo durante el último fin de semana una nueva jornada de competencia para las categorías Menores, con actividad en D1 Intermedia, D2 Inicial, Sub 12 (7ma) y Sub 14/16.

En D1 Intermedia, Leo Fernández y Benicio Gómez Banovic se consagraron campeones tras superar en una final de tres sets a Benjamín Hernández y Lautaro Stoessel. La definición terminó 6/2, 5/7 y 6/1.

En D2 Inicial, el título quedó en manos de Ciro Negro y Santino Cernandez, quienes vencieron en la final a Lorenzo Castagnari y Benjamín Cabral por 5/6, 6/4 y 6/3.

Por su parte, en Sub 12 (7ma), Seba Guarrochena y Joaquín Bianchini se quedaron con el campeonato luego de imponerse ante Alejo Fernández y Mateo Gómez Banovic. El partido terminó 6/4, 2/6 y 6/4.

Finalmente, Ángel Teixeira y Benja San Julián fueron los campeones de la categoría Sub 14/16, tras vencer a Oliver Blua y Benjamín Gaburri por 6/0 y 6/2.

De esta manera, la Liga Anual ACOP 2026 continúa con su calendario de competencias, sumando jornadas para las distintas categorías y promoviendo la participación y el desarrollo de las nuevas generaciones del pádel.

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