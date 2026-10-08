Pidieron al Concejo Deliberante que adhiera a la quinta Marcha Federal Universitaria

Integrantes de la Asamblea Interclaustro de la sede Olavarría de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN) presentaron una nota dirigida al presidente del Honorable Concejo Deliberante, Guillermo Santellán, para solicitar que el cuerpo deliberativo adopte un posicionamiento institucional de adhesión a la 5ta Marcha Federal Universitaria, convocada para el jueves 15 de octubre.

El pedido lleva la firma de la UNCPBA, los gremios ADUNCE y ATUNCPBA, la Federación Universitaria (FUCBA) y ATE Conicet. En el documento, los representantes universitarios advirtieron sobre el deterioro de las instituciones ante la negativa del Poder Ejecutivo Nacional de aplicar la Ley de Financiamiento Universitario y señalaron los efectos del Proyecto de Presupuesto 2027.

Según indicaron en la presentación, la propuesta presupuestaria oficial contempla una reducción del 33% respecto del valor calculado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para las necesidades reales de las casas de altos estudios, lo que representa un 27% menos en comparación con el presupuesto universitario del año 2023. Desde la comunidad académica remarcaron que este escenario impactará en las funciones de docencia, investigación, extensión y bienestar estudiantil.

En Olavarría, la movilización del jueves 15 de octubre concentrará a las 17 en la Plaza López Camelo, ubicada en la intersección de las calles San Martín y Chacabuco, para marchar desde allí hacia el Paseo Jesús Mendía.

Representantes de la Unicen pidieron el acompañamiento del HCD a la Marcha Federal Universitaria

Al cierre de la sesión ordinaria 14° de este jueves, la concejala Belén Abraham (Fuerza Patria) dio lectura a un petitorio ingresado por mesa de entradas y firmado por representantes docentes, no docentes y gremiales de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN), de cara a la movilización nacional prevista para el próximo 15 de octubre.

El documento, suscripto por referentes de ADUNCE, ATUNCPBA, FUCBA y ATE CONICET, solicita que el Concejo Deliberante «adopte un posicionamiento institucional de adhesión a la 5ª Marcha Federal Universitaria». En la misiva, los sectores universitarios fundamentan su reclamo «en el marco de la actual crisis económica, la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de continuar desconociendo la ley de financiamiento universitario y los fallos judiciales que ratifican el reclamo de las universidades nacionales».

Asimismo, alertaron sobre la pauta presupuestaria proyectada para el año próximo: «a la crítica situación se suma también el proyecto de presupuesto 2027 elevado por el Poder Ejecutivo Nacional que reduce 33% del valor calculado y solicitado por el CIN sobre las necesidades reales», añadiendo que «el presupuesto propuesto por el Gobierno Nacional es un 27% menor respecto al presupuesto universitario del año 2023».

La lectura del texto generó cuestionamientos por parte de bloques de la oposición respecto del mecanismo de tratamiento fuera del orden del día. El concejal Guillermo Lascano (La Libertad Avanza) expresó que la modalidad «altera la funcionalidad y la organicidad de este cuerpo» y sostuvo que el escrito debió ingresar como expediente para debatirse en comisión. En la misma línea se manifestaron Marcelo Petehs y María Adela Casamayor.

Ante las críticas, el concejal Federico Aguilera (Fuerza Patria) aclaró que se buscó dar lectura objetiva para transmitir el reclamo de los gremios que se presentaron en el recinto, en tanto que el Presidente del cuerpo, Guillermo Santellán, ratificó la validez del procedimiento señalando que la lectura no implicó «ni tratamiento ni posicionamiento de ningún tipo».