En el tramo final de la campaña electoral, sesionó el HCD

El Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Olavarría llevó a cabo la undécima sesión ordinaria del año 2025 este jueves 28 de agosto en el recinto ubicado en el CEMO. Durante la sesión, todos los proyectos incluidos en el orden del día fueron aprobados por unanimidad.

Entre los puntos más destacados, se sancionó la ordenanza 5634/25, impulsada por el bloque Unión por la Patria, que modifica la ordenanza 3665/14 de Pequeñas Unidades Productivas de Alimentos (PUPAs).

Asimismo, los ediles declararon de interés legislativo municipal los festejos patronales de la parroquia Nuestra Señora de Monte Viggiano y la Feria Regional, Ciencia y Tecnología, organizada por la Jefatura Regional de Educación N°25, que se estaba realizando a metros del recinto.

También se aprobó una resolución que solicitaba mejoras en el alumbrado público de Blanca Grande.

Se registró un debate en el tratamiento del proyecto de comunicación presentado por el bloque La Libertad Avanza (LLA), que manifestaba repudio ante hechos de violencia contra jóvenes en Junín. La concejal Odello introdujo el proyecto, y concejales como Quiroga, Schwindt, Matrella y Galli se sumaron a la discusión, abordando temas como otros hechos de violencia, la situación de la ANDIS y la responsabilidad del discurso político. A pesar de las posturas, el proyecto fue aprobado por unanimidad.

Finalmente, se sancionó un proyecto de resolución solicitando al Ejecutivo una pronta respuesta a los pedidos de informes realizados por el cuerpo.