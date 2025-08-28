Pedidos de Informe: “No hay distinción de bandera política porque prácticamente no nos han respondido a ninguno de los bloques”



Concejales de Pro-Erf y Juntos por Olavarría presentaron una resolución que solicita una pronta respuesta al Gobierno Municipal.

En la decimoprimera sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante, se aprobó por unanimidad la Resolución que se solicita la pronta respuesta del Departamento Ejecutivo a los pedidos de informes realizados durante el año 2025.

El concejal Hilario Galli remarcó el retraso en la devolución y enumeró que “a lo largo de 2024 fueron 33 y hay 12 que aún no se han respondido. Recuerdo en la 6ta sesión, que se decía que ‘este oficialismo responde todos los pedidos de informes’, bueno, vamos solicitando 23 y hay solamente respondidos 3”.

En este sentido aseguró que “nuestra tarea deliberativa se basa en información. Para nosotros poder armar un marco normativo que ayude al Ejecutivo a llevar adelante sus tareas, necesitamos tener esta información. No hay distinción de bandera política porque prácticamente no nos han respondido a ninguno de los bloques”.

Seguidamente ejemplificó algunos de los temas de aquellos pedidos de informes que no fueron respondidos: “un pedido de la Libertad respecto a un relevamiento detallado en geriátricos, que ya habían hecho en abril de 2024, y está sin responder. Es una temática muy importante que necesitamos poder tener esa información para poder trabajar en conjunto”.

“Por Más Libertad hizo un pedido de informes sobre muestreos en el arroyo, hemos hecho pedidos de informes por Micaela y Nocturnidad, la UCR presentó para conocer el estado del funcionamiento actual del Iteco, una temática que nos importa y que realmente la educación es algo sobre lo que tendríamos que trabajar”, marcó.

Galli recordó que “se ha planteado que desde la oposición no se ayuda al oficialismo. Ésto es parte de la ayuda que nosotros podemos brindar, elaborar marcos normativos en ciertas temáticas… sin esta información es muy difícil que podamos llevar adelante nuestra tarea”.