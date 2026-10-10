Residentes bonaerenses reclaman mejores salarios y el Colegio de Médicos respaldó la protesta

La movilización realizada el jueves 8 de octubre en La Plata expuso el reclamo de los médicos residentes por ingresos que les permitan afrontar el costo de vida y mejores condiciones laborales.

Tras la protesta, el Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires expresó su respaldo y advirtió que la precariedad salarial también compromete el futuro del sistema público de salud.

“La formación médica no puede sostenerse sobre salarios que no garantizan condiciones de vida dignas”, sostuvo la entidad en un comunicado, en el que manifestó su solidaridad con los profesionales en formación y reclamó respuestas concretas de las autoridades.

El pronunciamiento puso el foco en una contradicción central del sistema sanitario: los residentes atraviesan una etapa decisiva para su formación como especialistas, pero al mismo tiempo cumplen funciones indispensables para el funcionamiento cotidiano de hospitales públicos y centros de atención.

Para el Colegio, esa responsabilidad debe traducirse en una remuneración acorde con las tareas que desempeñan, la dedicación que exige la residencia y el compromiso que asumen con la salud de la población.

La entidad también advirtió que el reclamo excede la situación salarial de un sector profesional. “Garantizar salarios dignos y condiciones laborales adecuadas trasciende una reivindicación sectorial”, señaló, al vincular las condiciones de trabajo de los residentes con la calidad de la atención y la capacidad del sistema público para formar y retener nuevos especialistas.

En ese marco, solicitó la apertura de ámbitos de diálogo y respuestas concretas a las demandas. Entre los puntos planteados, reclamó una recomposición salarial, condiciones laborales adecuadas y perspectivas de continuidad una vez finalizada la etapa de formación.

“Defender a los residentes es defender a la medicina, a los equipos de salud y al derecho de la comunidad a recibir una atención de calidad”, concluyó el Colegio de Médicos bonaerense.

El respaldo institucional suma una voz al reclamo de los residentes, que pone en discusión no solo el reconocimiento económico de su trabajo, sino también las condiciones en las que se forman los futuros especialistas que necesita el sistema de salud.