Cacho Campagnale y la cita a la que llegó tarde: “Ahí empezó la historia”

Un encuentro casual en La Plata, en el verano de 1963, marcó el comienzo de una historia de vida compartida. En una entrevista con CoNverSo, el odontólogo y exfutbolista Cacho Campagnale recordó cómo conoció a Graciela, la mujer que lo acompañó durante toda su vida, y repasó el camino familiar que construyeron juntos.

Campagnale tenía previsto encontrarse con otra joven, pero llegó tarde a la cita. Eran cerca de las 20.20 y, al llegar, vio a dos chicas que conversaban sobre qué taxi tomar. Las observó mientras se alejaban, sin imaginar que volvería a cruzarse con ellas pocos días después.

“Yo tenía una cita a las ocho y llegué a las ocho y veinte. Cuando llegué, la chica ya se había ido. Vi a dos chicas que estaban hablando de qué taxi tomar y se fueron. A los pocos días, en Gimnasia, en la temporada de pileta, estaba hablando con el hijo del intendente del club y las vi cerca de las canchas de tenis. Eran las mismas dos chicas. Una era Graciela. Y ahí empezó la historia, me acompañó toda la vida”, contó



El reencuentro ocurrió en Gimnasia y Esgrima de La Plata, durante la temporada de pileta. Campagnale conversaba con el hijo del intendente del club cuando vio a las mismas dos jóvenes cerca de las canchas de tenis. Una de ellas era Graciela.

“Y ahí empezó la historia”, recordó. Aquella coincidencia terminó convirtiéndose en una relación que atravesó décadas, su carrera futbolística, su formación como odontólogo y la construcción de una familia.

Graciela fue su compañera también durante los años del fútbol. Cuando Campagnale jugaba en Estudiantes de Olavarría, los acuerdos contemplaban los gastos de viaje y alojamiento para ambos. “No faltó un viaje que yo vine a jugar acá”, contó al recordar aquella etapa.

En enero de 1973 llegó a Olavarría, inicialmente por el fútbol. Con el tiempo, la ciudad se convirtió en el lugar donde desarrolló su vida profesional y familiar. Graciela también encontró allí su lugar. Aunque era maestra, no ejerció la docencia y se dedicó a la casa y a la crianza de sus hijos.

La familia creció con la llegada de Rodrigo, Ramiro y Romina, los tres nacidos en Olavarría. Rodrigo y Ramiro siguieron el camino de la odontología y hoy trabajan junto a su padre en el consultorio. Romina, en cambio, se dedicó a la cocina y es chef. Lucas Baraldi, su pareja, también integra el equipo de trabajo de la clínica.

Campagnale contó que nunca presionó a sus hijos para que eligieran su profesión. Cada uno tomó sus propias decisiones, aunque reconoció que haberlo visto disfrutar de su trabajo pudo haber influido en el camino de los dos varones.

Con los años llegaron también los ocho nietos. Una de las experiencias familiares más recientes fue un viaje al Caribe en el que participaron los 15 integrantes de la familia: Campagnale y Graciela, sus tres hijos, sus parejas y los ocho nietos.

La historia que comenzó con una cita a la que llegó tarde terminó construyendo una vida en común, atravesada por el fútbol, el trabajo, la llegada a Olavarría y una familia que sigue creciendo.

El relato forma parte de la entrevista a Cacho Campagnale en CoNverSo, el ciclo producido por En Línea Noticias, dirigido por Jorge Alberto Scotton y conducido por Fabricio Lucio.