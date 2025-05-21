Sesiona el HCD y el la Rendición de Cuentas se llevará todas las miradas
Este jueves sesionará el Concejo Deliberante de Olavarría y la Rendición de Cuentas 2024, en las formas la primera de Maximiliano Wesner, se llevará todas las miradas. Gran parte de la oposición ya anunció que rechazará la Rendición de Cuentas aunque durante el desarrollo de la sesión se podrán conocer los motivos de esa postura.
El Concejo Deliberante difundió este miércoles el Orden del Día tanto de la Sesión Especial para tratar la Rendición como así también de una sesión ordinaria prevista también para este jueves.
En la previa a todo se realizarán cambios en la conformación de los bloques dado que está previsto que se vote la licencia del concejal Sebastián Matrella y la puesta en funciones en su lugar de la concejala suplente Belén Vergel.
Posteriormente se debatirá la Rendición de Cuentas que el HCD podrá aprobar o rechazar. Luego de esto, se informó, tendrá lugar la sesión ordinaria que tendrá el siguiente Orden del Día.
EXPEDIENTES CON DESPACHO DE COMISIÓN
DONACIONES
TRATAMIENTO EN CONJUNTO
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EXPTE. 3689/19 D.E.
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RECARATULADO 140/25 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. ORDENANZA. DONACIÓN A/F DEL SR. JUAN ISIDRO VIVAS DE UN INMUEBLE UBICADO EN AV. SARMIENTO Nº 3881.-
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EXPTE. 443/20 D.E.
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RECARATULADO 141/25 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. ORDENANZA. DONACIÓN A/F DE LA SRA. KAREN J. ROCHA DE UN INMUEBLE UBICADO EN CALLE LUCIANO PEDREIRA (EX CALLE 13) Nº 4389.-
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EXPTES: 4039/08 y 746/14 D.E.
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RECARATULADO 145/25 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. ORDENANZA. DONACIÓN A/F DE LA SRA. ELIANA L. MIGUEL Y EL SR. GUILLERMO E. ARIAS DE UN INMUEBLE UBICADO EN CALLE 19 BIS Nº 2601.-
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EXPTE. 4306/16 D.E.
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RECARATULADO 162/25 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. ORDENANZA. DONACIÓN A/F DE LA SRA. ANTONELLA M. SANABRIA Y DEL SR. DAMIÁN D. DÍAZ DE UN INMUEBLE UBICADO EN AVDA. ITUZAINGÓ Nº 4824.-
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EXPTE. 4333/16 D.E.
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RECARATULADO 163/25 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. ORDENANZA. DONACIÓN A/F DE LA SRA. NELLY M. FLORES MIRANDA Y DEL SR. ARGENTINO F. LARIA DE UN INMUEBLE UBICADO EN CALLE 35 BIS Nº 4908.-
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EXPTE. 739/17 D.E.
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RECARATULADO 164/25 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. ORDENANZA. DONACIÓN A/F DE LA SRA. MAGALÍ S. BLANCO Y DEL SR. JOEL STOESSEL DE UN INMUEBLE UBICADO EN CALLE GRIMALDI Nº 559.-
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EXPTE. 1502/19 D.E.
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RECARATULADO 165/25 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. ORDENANZA. DONACIÓN A/F DE LA SRA. MARÍA NATALIA NUÑEZ Y DEL SR. JULIO M. BARRIONUEVO DE UN INMUEBLE UBICADO EN CALLE AYACUCHO Nº 4836.-
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EXPTE. 3284/23 D.E.
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RECARATULADO 166/25 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. ORDENANZA. DONACIÓN A/F DE LA SRA. MARTA H. LEIVA DE UN INMUEBLE UBICADO EN CALLE R. FAL BIS Nº 607.-
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EXPTE. 4304/16 D.E.
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RECARATULADO 171/25 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. ORDENANZA. DONACIÓN A/F DEL SR. EDUARDO A. TOHANE DE UN INMUEBLE UBICADO EN CALLE AYACUCHO Nº 4835.-
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EXPTE. 4316/16 D.E.
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RECARATULADO 172/25 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. ORDENANZA. DONACIÓN A/F DE LA SRA. SANDRA P. GUTIERREZ Y DEL SR. SEBASTIÁN HOYOS DE UN INMUEBLE UBICADO EN CALLE 35 BIS Nº 4847.-
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EXPTE. 4253/17 D.E.
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RECARATULADO 173/25 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. ORDENANZA. DONACIÓN A/F DE LA SRA. MICAELA E. QUINTEROS Y DEL SR. CARLOS D. COS DE UN INMUEBLE UBICADO EN CALLE AYACUCHO Nº 4872.-
CONVALIDACIONES
TRATAMIENTO EN CONJUNTO
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EXPTE. 1718/24 D.E.
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RECARATULADO 112/25 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. ORDENANZA. CONVALIDACIÓN EN RELACIÓN AL CONCURSO PÚBLICO Nº 02/24 “EXPLOTACIÓN COMPLEJO TURÍSTICO RECREATIVO Y PILETA COLONIA SAN MIGUEL”.-
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EXPTE. 2383/24 D.E.
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RECARATULADO 143/25 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. ORDENANZA. CONVALIDACIÓN. CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN ENTRE LA ASOCIACIÓN MUTUAL CARLOS ALBERTO MORENO Y LA MUNICIPALIDAD DE OLAVARRÍA.-
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EXPTE. 369/24 H.C.D.
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BLOQUE U.C.R.
PYTO. DE DECRETO DISPONIENDO QUE LA BANDERA WHIPALA ESTE PRESENTE EN TODAS LAS SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE OLAVARRÍA. –
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EXPTE. 5062/24 D.E.
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RECARATULADO 144/25 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. ORDENANZA. INCORPORACIÓN AL DOMINIO MUNICIPAL DE INMUEBLE IDENTIFICADO CATASTRALMENTE COMO: CIRCUNSCRIPCIÓN II, SECCIÓN F, CHACRA 541, FRACCIÓN I, PARCELA 18 T .-
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EXPTE. 1254/25 D.E.
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RECARATULADO 158/25 H.C.D.
DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
PYTO. ORDENANZA. CREANDO EL PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDAS CON ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA, PARA ABORDAR LAS NECESIDADES DE CONSTRUCCIÓN QUE REQUIEREN LOS LOTES CON SERVICIO DE PROPIEDAD MUNICIPAL.-
-V-
EXPEDIENTES A TRATAR SOBRE TABLAS
TRATAMIENTO EN CONJUNTO DE ACUERDO A LO DETERMINADO POR LA COMISIÓN DE LABOR PARLAMENTARIA
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EXPTE. 187/25 H.C.D.
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BLOQUES PRO -ERF Y JUNTOS POR OLAVARRÍA
PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL DEM LA REANUDACIÓN DEL SUBSIDIO MENSUAL OTORGADO AL AUTOMÓVIL CLUB OLAVARRÍA (AMCO). –
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EXPTE. 188/25 H.C.D.
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BLOQUE LA LIBERTAD AVANZA
PEDIDO DE INFORMES REFERENTE A LA SITUACIÓN INSTITUCIONAL DEL AUTOMÓVIL CLUB OLAVARRÍA (AMCO). –
TRATAMIENTO EN CONJUNTO DE ACUERDO A LO DETERMINADO POR LA COMISIÓN DE LABOR PARLAMENTARIA
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EXPTE. 189/25 H.C.D.
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BLOQUE UCR
PYTO. DE COMUNICACIÓN MANIFESTANDO PREOCUPACIÓN ANTE LOS HECHOS DE VIOLENCIA ACONTECIDOS EN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Nº 8.-
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EXPTE. 190/25 H.C.D.
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BLOQUE LA LIBERTAD AVANZA
PYTO. DE COMUNICACIÓN MANIFESTANDO PREOCUPACIÓN POR LOS HECHOS DE INSEGURIDAD OCURRIDOS RECIENTEMENTE EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NUESTRA CIUDAD. –
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EXPTE. 191/25 H.C.D. E. 191/25 H.C.D.
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BLOQUE UCR
PYTO. DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL DEM LA ADECUACIÓN DEL RECORRIDO DE LA LÍNEA 503 DEL TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS, DE MANERA QUE INCLUYA EN SU TRAYECTO EL PASO POR LA CASA DE LA PROVINCIA –
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EXPTE. 192/25 H.C.D.
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BLOQUE LA LIBERTAD AVANZA
PEDIDO DE INFORMES SOLICITANDO AL DEM RESPONDA SOBRE SI SE REALIZARON COMPRAS DE MEDICAMENTOS A LABORATORIOS VINCULADOS A LA FABRICACIÓN DE AMPOLLAS DE FENTANILO. –