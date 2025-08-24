Un vecino del barrio Lourdes de Olavarría denuncia abandono municipal

Un vecino del barrio Lourdes de Olavarría expresó su descontento y sensación de «abandono» por parte de la Municipalidad, denunciando que las promesas de asfalto realizadas por el intendente Maximiliano Wesner al inicio de su gestión no se han cumplido.

Según el testimonio de este vecino, el intendente Wesner había prometido la pavimentación de las calles durante sus primeros dos años de gobierno. «Wesner nos prometió asfalto los primeros 2 años. Acá estamos, en la dulce espera», manifestó quien dijo que es un barrio que se siente «muy olvidado».

«Pagamos impuestos de luz, agua y gas. Nos cobran barrido y limpieza», señalaron, subrayando la paradoja de costear servicios municipales que, a su juicio, no se ven reflejados en la calidad de la infraestructura del barrio.