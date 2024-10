Video / Agustín Mestralet: «El reintegro que promete IOMA de 15 días es un bolazo»

El dirigente gremial de La Multicolor de Suteba, Agustín Mestralet, estuvo como único referente de los gremios docentes en la manifestación en Olavarría frente a IOMA. Mestralet señaló que, «preocupados porque toda nuestra salud, nuestra atención médica se vio interrumpida, la de nuestras familias, y empezamos a sentir y a palpitar en las escuelas donde trabajamos y los docentes con los que charlamos, o los municipales con los que charlamos, u otros gremios estatales que también están afiliados a IOMA, que no hay ninguna respuesta, estábamos esperando hace 15 días, se había dispuesto una charla de los gremios para informar la situación y fue suspendida sin ningún tipo de plazo de realización nuevamente, estábamos esperando tener información de nuestras representaciones gremiales, estábamos esperando tener una mayor respuesta, pero lo que encontramos es improvisación de parte de la gerencia de IOMA, de la dirección provincial de IOMA, porque habernos quitado un convenio que era el sostén principal de la atención médica para los 25.000 afiliados en este municipio.»

Además indicó que están, «mandándonos a pagar de nuestro bolsillo, con salarios que ya están por debajo de la pobreza, la atención médica particular, con la promesa de un reintegro que en la mayoría de los casos no llegó, porque no llega hace un año, en muchos casos prácticas médicas, lentes y otro tipo de cosas que fueron pagadas por el afiliado de su bolsillo con la promesa de un reintegro, todavía no llegan, podemos imaginarnos que el reintegro famoso, el que prometen de 15 días, también es un bolazo.»

Por último indicó que, «estamos hartos y con situaciones de salud complejas, crónicas, que no están teniendo respuestas durante todo este periodo, o con el miedo de caer enfermos y tener que gatillar 100.000 pesos para comprar remedios, para pagar las consultas, para hacernos un estudio clínico, que por suerte eso va cubriéndose, porque todavía no se cortó.»

