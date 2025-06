Video y Fotos: En Olavarría se marchó tras «10 años de lucha colectiva» del frente Ni Una Menos

Fotos al 100: Mauricio La Torre

En la tarde de este martes el frente Ni Una Menos convocó a una marcha tras una década de lucha colectiva. La misma se concentró en el paseo Jesús Mendía que en las escalinatas del Palacio San Martín donde se leyó el siguiente documento:

Marchamos contra la crueldad: No es libertad, es violencia patriarcal

Este 3 de junio nos encuentra siendo muches, estando juntas y juntes y en movimiento. Se

cumplen 10 años del primer grito colectivo de Ni Una Menos, esa primera marcha tras

la cual construimos redes, nos convertimos en marea para exigirle al Estado Políticas

Públicas contra las violencias machistas. Logramos algunas conquistas, otras aún faltan.

Hoy atravesamos un contexto político hostil, que nos ataca, nos violenta constantemente a

los feminismos y disidencias. Desde el Gobierno Nacional niegan la violencia machista en

todas sus formas,rechazan los femicidios y sostienen que las políticas de protección y

acompañamiento en materia de género son “un gasto”, demostrándolo en los últimos días

con la eliminación de 13 programas destinados a la prevención y erradicación de violencias

machistas, bajo el título de “ahorro para el Estado”. Entre ellos el programa “Menstruar”,

Promotoras y Promotores territoriales, Dispositivos territoriales de protección integral para

personas en contexto de género, apoyo y asistencia integral para personas que atraviesan

violencia de género y capacitación en perspectiva de género al sector privado, también los

programas “Producir” y “Generar”.



Todo esto no es otra cosa que fomentar aún más la desigualdad y la desprotección de

nuestros cuerpos y ejercer violencia institucional desde el más alto cargo nacional.

Nos queremos Vivas, Libres y Desendeudadas

Día tras día recrudece la violencia machista y se agudiza la precarización. Condenamos los

femicidios, lesbicidios, travesticidios, transfemicidios y transhomicidios que se incrementan

día a día y el violento accionar del poder judicial misógino. Denunciamos el cerco mediático.

De acuerdo a los datos relevados por el Observatorio “Ahora que Sí Nos Ven”, desde la

primera marcha de Ni Una Menos, es decir en los últimos 10 años en Argentina

ocurrieron 2827 femicidios.

2 de cada 10 de las víctimas había realizado al menos una denuncia y una de cada 10 tenía

una medida de protección. En lo que va del año han ocurrido en el país 108 femicidios.Nos

matan cada 30 horas.

Exigimos justicia por el femicidio de Sofía Vicente, ocurrido en marzo del 2023 en

nuestra ciudad. Además, seguimos reclamando justicia y memoria por cada una de las

víctimas de la violencia machista en Olavarría.



Seguimos exigiendo JUSTICIA por el travesticidio de Mara Navarro y los femicidios de

Andrea Trinchero, Magalí Giangreco, María Luján Riva De Neira y Nieves Olguín que al

día de hoy continúan IMPUNES.

Se cumplió un año del triple lesbicidio en Barracas. Seguimos exigiendo justicia por Pamela,

Roxana y Andrea, asesinadas cruelmente con dos bombas molotov por ser lesbianas y

reparación para Sofía, sobreviviente de la masacre. El silencio es complicidad. ¡NI UNA

LESBIANA MENOS!¡El Estado es responsable!

Nos seguimos preguntando: ¿Dónde está Tehuel de la Torre?

El primer manifiesto de NUM exigió la instrumentación en su totalidad de la Ley 26.485, de

Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres;

pedía garantías para la protección de víctimas de violencia y para su acceso a la Justicia,

patrocinio jurídico gratuito durante todo el proceso judicial, creación de hogares/refugio en la

emergencia, subsidio habitacional con asistencia interdisciplinaria, insumos necesarios para

sostener la Línea 144, que comenzó a funcionar en 2013, hasta la intervención y el

vaciamiento de Milei, con la pérdida del 45% de su personal

Exigimos el desmantelamiento de las redes de trata. El Estado es responsable.

Defendemos nuestro derecho a decidir sobre los

propios cuerpos y proyectos de vida



Repudiamos los discursos cis-heterosexistas, misóginos, machistas, impregnados de

fundamentalismo religioso, promovidos por el Gobierno Nacional, sus aliades y cómplices.

Intentan reabrir debates ya saldados respecto a nuestro derecho a decidir sobre los propios

cuerpos y proyectos de vida, promoviendo acciones violentas.

¡La IVE no se toca!

Exigimos el acceso efectivo a métodos anticonceptivos gratuitos y la implementación plena

de la Ley de IVE sin barreras en todas las provincias.

Denunciamos la intencionalidad del Gobierno Nacional de incumplir con la Ley de

Interrupción Voluntaria del Embarazo mediante el desabastecimiento de insumos esenciales

para las prácticas.

Exigimos AMEU en todos los centros de salud.

Decimos: Basta al desfinanciamiento de Políticas de Salud Sexual y Reproductiva.

Las políticas destinadas al cuidado fueron desfinanciadas. Se eliminó

la Dirección de Géneros y Diversidad del Ministerio de Salud de la Nación, junto con el área

de gestión de insumos para personas travestis, trans y transgénero. El Plan ENIA, que

había reducido los embarazos en la adolescencia a la mitad, fue suspendido.

Decimos: “NIÑAS, NO MADRES”. El Plan Mil Días se redujo un 74%. Se desmanteló la

Ley Micaela.

El abuso sexual contra niñes y adolescentes es tortura. Denunciamos la persecución a

madres protectoras y adultes referentes. Decimos NO a la prescripción, gritamos fuerte: ¡YO

SÍ TE CREO! Exigimos la aplicación e implementación de la ESI, laica y científica, en todo

el país.

¡Iglesia y Estado, asunto separado!

Con hambre, odio y racismo colonial, no hay Ni

Una Menos

Denunciamos que las mujeres y hogares monomarentales, con las políticas propuestas por

el Gobierno Nacional y distintos actores políticos partidarios, no paran de ser empujadas a

la pobreza y a una feminización de la misma.

¡BASTA DE HAMBRE! ¡EL HAMBRE ES UN CRIMEN!

NO al pago de la deuda externa. NO al protocolo antiprotesta de Bullrich. NO a la baja de la

edad de imputabilidad.

Los discursos y actos de odio promovidos desde el Gobierno Nacional y sus seguidores son

responsables del aumento de ataques hacia mujeres, infancias y la comunidad LGBTIQ+.

Con el cierre del INADI habilitaron que a diario nuestras vidas estén en peligro y a merced

de los discursos odiantes, racistas, xenófobos.

No son solo discursos de odio, son actos de odio que vivimos los pueblos y comunidades

hace más de 500 años. Peligran a través del DNU vigente los derechos territoriales. ¡EL

CHINEO MATA a nuestras comunidades! ¡El racismo colonial del hambre mata y es una

política genocida!



—

Abrazamos a nuestrxs jubiladxs y hoy también marchamos porque repudiamos que todos

los miércoles cuando se movilizan al Congreso, sean reprimidxs al reclamar jubilaciones

dignas.

Exigimos la restitución de la moratoria previsional, porque sin ella 9 de cada 10 mujeres no

podrán jubilarse.

¡Somos hijxs de las amas de casa que se pudieron jubilar!

Cuidar es trabajo y la jubilación es un derecho. Decimos ¡Ni una jubilada menos!

—

Rechazamos la desjerarquización y ajuste de la Secretaría Nacional de Derechos Humanos.

Ya dijimos muchas veces NUNCA MÁS, no podemos permitir que se vuelva a la

persecución y a la violencia de la dictadura.

¡SIN MEMORIA NO HAY NI UNA MENOS!

Son 30.000, fue genocidio.

—-

El gobierno de Milei es responsable de la violencia hacia nosotres. El plan motosierra

representa el hambre y el saqueo. La Ley Bases que continúa vigente es una propuesta de

ajuste de nuestras vidas al servicio del FMI y destinada al enriquecimiento de los grandes

intereses económicos y financieros, tanto internacionales como nacionales.

Exigimos políticas que aseguren tierra, techo y trabajo, no reformas laborales que

empobrecen, violentan y profundizan la desigualdad estructural e histórica.

El gobierno no envía alimentos a comedores, merenderos y ollas en todo el país. Incumple

con el derecho a la alimentación de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Agrava la crisis social promoviendo despidos, ajustes y recortes en programas sociales.

Estamos en emergencia alimentaria. Esta política de hambre es una política genocida.

¡Milei y Pettovello son responsables.



—

En Olavarría en los distintos sectores productivos NO CESAN los despidos masivos. Se

destruye la industria local.

Denunciamos los despidos de compañeres ingresades por cupo laboral travesti-trans y por

cupo de discapacidad. Expresamos solidaridad con docentes y no docentes universitarias

en lucha por el salario.

Decimos: ¡Basta de despidos!

¡NO a los despidos en el Estado ni en el sector privado!

¡NO a la reforma laboral de Milei!

Acompañamos el reclamo por la emergencia en discapacidad y también el de trabajadorxs

del Hospital Garrahan.

Basta de ataque a la cultura!

El INCAA y el INTI no se tocan. Rechazamos las modificaciones por Decreto al Instituto

Nacional del Teatro. No a la destrucción de la Conabip.

Repudiamos la privatización de empresas públicas:

¡La patria no se vende!

!Repudiamos la violencia internacional fascista!

¡Basta de persecución y criminalización a quienes se solidarizan con la causa palestina!

¡Alto al fuego! ¡No es guerra, es genocidio! ¡Palestina libre!

Frente al odio y la crueldad de este gobierno nacional, nosotres seguimos organizades,

tejiendo redes que nos sostienen.

Como hace 10 años, cada 3 de junio, volvemos a decir con fuerza:

¡JUSTICIA POR TAMARA FIERRO, EL TERCER FEMICIDIO EN JUJUY EN

23 DÍAS !



¡NI UNA MENOS! VIVAS, LIBRES Y DESENDEUDADAS NOS QUEREMOS!

¡Aquí estaremos hasta que vivamos vidas libres y dignas!

¡Las calles son nuestras!

Tras marchar por Rivadavia, Coronel Suárez, 9 de julio frente a la Comisaría de la Mujer se leyó el listado de femicidios en Olavarría.

Virginia Esther Díaz (1980)

Lila Gutiérrez (1997)

Jennifer Soledad Falcón (2001)

Karina Noemi Mairani y Marcelo Nahuel Rojas (2002)

Olga Beatriz Yapour (2004)

Mara Navarro (2004)

Andrea Trinchero (2005)

Dana Pecci (2007)

Valeria Soledad Cazola (2008)

Magalí Giangreco (2009)

Mairel Mora (2010)

Fernando Fuccila (2010)

María Aurora Rodríguez (2011)

Olga Serantes (2011)

Nelly Luciana Garisoain Videla (2012)

Tamara Bravo (2012)

María Graciela Tirador (2013)

Silvia Noemi Marchesi (2014)

Trans asesinada en la Terminal de ómnibus, se desconoce identidad (2014)

Lorena Huaiquimil (2016)

Natalia Bustos (2017)

Verónica Montenegro, Jazmín y Ezequiel Ríos (2018)

Luján Riva de Neira (2018)

Mabel Olguín (2019)

Valentina Gallina (2020)

Marcela Antonella Gómez (2022)

Ayelén Zurita (2022)

Susana Seitz (2022)

María Luján González (2023)

Sofía Belén Vicente (2023)

Sandra Aguer y Thiago Contreras (2023)