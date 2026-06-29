Wesner, Landívar y Valicenti participaron de un encuentro sobre justicia y seguridad en Azul

El intendente de Olavarría, Maximiliano Wesner, participó este lunes de una mesa ampliada realizada en la sede del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial Azul, donde se abordaron distintas temáticas vinculadas con la seguridad y el acceso a la justicia.

Del encuentro también formaron parte la jefa de Gabinete del Municipio, Mercedes Landívar, el consejero general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, César Valicenti, y la senadora provincial Evelyn Díaz.

La jornada reunió a autoridades judiciales, legislativas y municipales con el objetivo de analizar problemáticas relacionadas con la violencia, las cuestiones de género, el narcomenudeo, la ciberdelincuencia y otros temas considerados prioritarios, entre ellos el funcionamiento del Patronato de Liberados y la situación de la Ruta Nacional Nº 3.

Además de la representación olavarriense, participaron el intendente de Azul, Nelson Sombra; el titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Azul, Pablo Gabriel Quarant; el fiscal general del Departamento Judicial Azul, Marcelo Sobrino; el presidente del Tribunal en lo Criminal Nº 2, Albano Gallicchio; el secretario de Gobierno de Azul, Xavier Cabrera; y el senador bonaerense Marcos Pisano, junto a otras autoridades judiciales.

Durante el encuentro se compartió información sobre los distintos ejes previstos con el propósito de coordinar un abordaje articulado entre los organismos participantes y avanzar en herramientas que contribuyan al acceso a la justicia. También se debatieron asuntos vinculados con la jurisprudencia municipal.

Como parte de la agenda de trabajo, se acordó avanzar de manera conjunta con el Colegio de Abogados y la Asociación Judicial Bonaerense en el proyecto de autarquía del Poder Judicial.