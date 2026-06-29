Wesner, Landívar y Valicenti participaron de un encuentro sobre justicia y seguridad en Azul
También estuvo la Senadora Provincial olavarriense, Evelyn Díaz.
El intendente de Olavarría, Maximiliano Wesner, participó este lunes de una mesa ampliada realizada en la sede del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial Azul, donde se abordaron distintas temáticas vinculadas con la seguridad y el acceso a la justicia.
Del encuentro también formaron parte la jefa de Gabinete del Municipio, Mercedes Landívar, el consejero general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, César Valicenti, y la senadora provincial Evelyn Díaz.
La jornada reunió a autoridades judiciales, legislativas y municipales con el objetivo de analizar problemáticas relacionadas con la violencia, las cuestiones de género, el narcomenudeo, la ciberdelincuencia y otros temas considerados prioritarios, entre ellos el funcionamiento del Patronato de Liberados y la situación de la Ruta Nacional Nº 3.
Además de la representación olavarriense, participaron el intendente de Azul, Nelson Sombra; el titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Azul, Pablo Gabriel Quarant; el fiscal general del Departamento Judicial Azul, Marcelo Sobrino; el presidente del Tribunal en lo Criminal Nº 2, Albano Gallicchio; el secretario de Gobierno de Azul, Xavier Cabrera; y el senador bonaerense Marcos Pisano, junto a otras autoridades judiciales.
Durante el encuentro se compartió información sobre los distintos ejes previstos con el propósito de coordinar un abordaje articulado entre los organismos participantes y avanzar en herramientas que contribuyan al acceso a la justicia. También se debatieron asuntos vinculados con la jurisprudencia municipal.
Como parte de la agenda de trabajo, se acordó avanzar de manera conjunta con el Colegio de Abogados y la Asociación Judicial Bonaerense en el proyecto de autarquía del Poder Judicial.