Lotes en Domselaar: Crecimiento de las consultas sobre escritura y regularización dominial en el municipio

Mientras continúa creciendo la demanda de lotes en Domselaar y nuevas familias se instalan en la zona, el Municipio de San Vicente avanza con herramientas de regularización dominial para acompañar el desarrollo urbano y brindar mayor seguridad jurídica.

Nicolás Mantegazza encabezó una nueva jornada vinculada a regularización dominial y acceso a la escritura para vecinos de Domselaar Chico.

El Municipio de San Vicente continúa impulsando políticas vinculadas a regularización dominial y escrituración, en un contexto donde distintas localidades del distrito registran un importante crecimiento poblacional y urbano.

A través de jornadas de asesoramiento y entrega de documentación, vecinos y vecinas avanzan en distintos trámites destinados a formalizar propiedades y consolidar derechos sobre sus viviendas.

Ante la alta demanda de Lotes en Domselaar, vecinos de Domselaar Chico y Estancias de Domselaa Chico, participaron de nuevas jornadas impulsadas por el Municipio para avanzar en procesos de regularización dominial y escrituración

Desde el área de Tierras explicaron que estos programas permiten brindar mayor tranquilidad jurídica a las familias y acompañar un crecimiento más ordenado de las localidades..

En paralelo, el crecimiento de la venta y búsqueda de lotes en Domselaar generó una expansión sostenida en distintos sectores de la localidad, impulsando también nuevas demandas vinculadas a infraestructura, conectividad y servicios.

En ese escenario, barrios cerrados como Estancias de Domselaar Chico y Domselaar Chico, junto con otros barrios como Los Tilos y Las Margaritas, forman parte de un proceso de crecimiento urbano que incrementó la necesidad de herramientas vinculadas a escritura, documentación y formalización de propiedades.

Pié de Foto: La regularización dominial permite avanzar hacia la seguridad jurídica de viviendas y lotes en Domselaar y otras localidades del distrito. Barrios cerrados como Estancias de Domselaar Chico y Domselaar Chico también se ven beneficiados. Ph. Leandro Moreno Domselaar

Además de las entregas de decretos y jornadas de asesoramiento, desde el Municipio continúan brindando acompañamiento a vecinos que necesitan reunir documentación o iniciar trámites vinculados a la escrituración.

Según señalaron desde la Casa Municipal de Tierras, estas políticas buscan consolidar un modelo de crecimiento urbano acompañado por herramientas legales y administrativas que permitan ordenar el desarrollo de las distintas localidades.

Vecinos recibieron asesoramiento sobre requisitos y documentación necesaria para avanzar hacia la escrituración de propiedades y lotes en Domselaar. Ph. Leandro Moreno Domselaar

En este contexto, las políticas de regularización dominial comienzan a ocupar un rol cada vez más importante en zonas donde el crecimiento demográfico y residencial avanza de manera sostenida.

De esta manera, San Vicente continúa fortaleciendo políticas vinculadas a vivienda, infraestructura y seguridad jurídica para acompañar la expansión urbana del distrito.