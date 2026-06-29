Lotes en Domselaar: Crecimiento de las consultas sobre escritura y regularización dominial en el municipio
Mientras continúa creciendo la demanda de lotes en Domselaar y nuevas familias se instalan en la zona, el Municipio de San Vicente avanza con herramientas de regularización dominial para acompañar el desarrollo urbano y brindar mayor seguridad jurídica.
El Municipio de San Vicente continúa impulsando políticas vinculadas a regularización dominial y escrituración, en un contexto donde distintas localidades del distrito registran un importante crecimiento poblacional y urbano.
A través de jornadas de asesoramiento y entrega de documentación, vecinos y vecinas avanzan en distintos trámites destinados a formalizar propiedades y consolidar derechos sobre sus viviendas.
Desde el área de Tierras explicaron que estos programas permiten brindar mayor tranquilidad jurídica a las familias y acompañar un crecimiento más ordenado de las localidades..
En paralelo, el crecimiento de la venta y búsqueda de lotes en Domselaar generó una expansión sostenida en distintos sectores de la localidad, impulsando también nuevas demandas vinculadas a infraestructura, conectividad y servicios.
En ese escenario, barrios cerrados como Estancias de Domselaar Chico y Domselaar Chico, junto con otros barrios como Los Tilos y Las Margaritas, forman parte de un proceso de crecimiento urbano que incrementó la necesidad de herramientas vinculadas a escritura, documentación y formalización de propiedades.
Además de las entregas de decretos y jornadas de asesoramiento, desde el Municipio continúan brindando acompañamiento a vecinos que necesitan reunir documentación o iniciar trámites vinculados a la escrituración.
Según señalaron desde la Casa Municipal de Tierras, estas políticas buscan consolidar un modelo de crecimiento urbano acompañado por herramientas legales y administrativas que permitan ordenar el desarrollo de las distintas localidades.
En este contexto, las políticas de regularización dominial comienzan a ocupar un rol cada vez más importante en zonas donde el crecimiento demográfico y residencial avanza de manera sostenida.
De esta manera, San Vicente continúa fortaleciendo políticas vinculadas a vivienda, infraestructura y seguridad jurídica para acompañar la expansión urbana del distrito.