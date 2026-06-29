Un hombre robó en un consultorio de kinesiología tras romper un blindex

Un hecho de inseguridad y daños se registró durante la madrugada de este lunes en un centro de kinesiología ubicado en la intersección de las calles Saavedra y Collinet.

El episodio ocurrió a las 4:30 de hoy en el consultorio San Ignacio. Un delincuente llegó al lugar a bordo de una bicicleta e intentó ingresar inicialmente por una puerta lateral. Al no lograr su cometido, buscó una barreta y la utilizó para romper el blindex de la puerta principal.

Una vez que el vidrio estalló, el hombre entró al establecimiento y sustrajo una computadora junto con otros elementos que se encontraban en el sector de la secretaría. Toda la secuencia demandó poco más de un minuto y quedó registrada por una cámara de seguridad de la zona.

Tras el hecho, los damnificados radicaron la denuncia correspondiente en la Comisaría Segunda. Personal policial ya realizó las pericias de rigor en el lugar para avanzar con la investigación.