Concurso Público: “Servicio de Gestión de Sistema Digital de Entradas para el Teatro Municipal”
Municipalidad de Olavarría
Concurso Público 01/26
- Objeto: “Servicio de Gestión de Sistema Digital de Entradas para el Teatro Municipal”
- Entrega del legajo: Sin cargo
- Fecha límite de retiro del legajo: 13/07/2026 – 13 Hs.
- Fecha de apertura: 15/07/2026 – 10 Hs.
- Lugar de apertura: Palacio San Martín
Detalles de la entrega e informes:
- Recepción de ofertas: Los sobres deberán entregarse en la Dirección de Licitaciones hasta las 10 Hs. del día 15 de julio de 2026.
- Nota: El pliego de bases y condiciones se podrá consultar en la Dirección de Licitaciones o en la página web de la Municipalidad: www.olavarria.gov.ar.