Concurso Público: “Servicio de Gestión de Sistema Digital de Entradas para el Teatro Municipal”

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Municipalidad de Olavarría
Concurso Público 01/26
  • Objeto: “Servicio de Gestión de Sistema Digital de Entradas para el Teatro Municipal”
  • Entrega del legajo: Sin cargo
  • Fecha límite de retiro del legajo: 13/07/2026 – 13 Hs.
  • Fecha de apertura: 15/07/2026 – 10 Hs.
  • Lugar de apertura: Palacio San Martín

Detalles de la entrega e informes:

  • Recepción de ofertas: Los sobres deberán entregarse en la Dirección de Licitaciones hasta las 10 Hs. del día 15 de julio de 2026.
  • Nota: El pliego de bases y condiciones se podrá consultar en la Dirección de Licitaciones o en la página web de la Municipalidad: www.olavarria.gov.ar.
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