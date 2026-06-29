CoNverSo | Rosa Gisler: “Sé que la Argentina va a remontar”

La integrante de Demoliciones Olavarría habló sobre el difícil presente que atraviesa la empresa por la paralización de la obra pública. A pesar de la caída de la actividad y de la necesidad de reinventarse para sostener los puestos de trabajo, aseguró que mantiene la esperanza de una recuperación y recordó que la firma ya logró superar otras grandes crisis económicas del país.

La paralización de la obra pública obligó a Demoliciones Olavarría, una empresa familiar con más de cincuenta años de trayectoria, a buscar nuevos horizontes para sostener su actividad. En ese contexto, Rosa Gisler aseguró que, pese a las dificultades, conserva una mirada optimista sobre el futuro y confía en que el país volverá a recuperarse.

Las declaraciones fueron realizadas durante el episodio N° 8 de la segunda temporada de CoNverSo, el ciclo de entrevistas de En Línea Noticias conducido por Fabricio Lucio y dirigido por Jorge Alberto Scotton.

Gisler explicó que la empresa sintió de manera directa el freno de la obra pública, un sector que históricamente fue el principal motor de su actividad.

«Nosotros veníamos adelantando mucho con la obra pública, siempre apostando a cambiar una máquina o un camión. Hace dos años compramos una máquina cero kilómetro y se nos cortó la obra pública. Eso para nosotros fue duro», expresó.

Frente a ese escenario, la familia decidió diversificar la actividad para mantener la empresa en funcionamiento y preservar la totalidad de los puestos de trabajo, incorporando la fabricación de muebles y aberturas con madera de pinotea recuperada de antiguas demoliciones.

Sin embargo, lejos de perder la confianza, Gisler sostuvo que las dificultades actuales no son las primeras que enfrenta la empresa.

«Yo pasé la crisis del 2001 y la del ochenta y pico también. Sé que esto va a pasar», afirmó al recordar otros momentos complejos que atravesó junto a su familia.

En ese sentido, envió un mensaje de tranquilidad a quienes hoy atraviesan una situación similar.

«La gente se tiene que quedar tranquila, que esto va a pasar», señaló.

La empresaria consideró que la historia del país demuestra que las crisis, por profundas que sean, terminan siendo superadas.

«La Argentina siempre salió de estas cosas», sostuvo.

Y agregó una reflexión basada en la experiencia de varias décadas de trabajo.

«Tenemos capacidad. El argentino se va a cualquier lado del mundo y sale adelante porque estamos acostumbrados a remarla», expresó.

Finalmente, resumió su mirada sobre el futuro con una frase que sintetiza el espíritu de la entrevista.

«Sé que la Argentina va a remontar», concluyó.