Varios operativos contra la caza furtiva en Loma Negra y Espigas dejan numerosos infractores

Efectivos policiales de la Subcomisaría de Loma Negra y del Destacamento de Espigas labraron múltiples actas por infracciones al Código Rural de la provincia de Buenos Aires durante el último fin de semana, en el marco de distintos operativos de prevención de delitos rurales desarrollados en el partido de Olavarría.

Los procedimientos comenzaron el sábado 27 de junio. En la zona de Cerro Soltero, personal de Loma Negra detectó a dos jóvenes de 24 y 22 años que cazaban con perros galgos dentro de un predio privado, procediéndose al secuestro de una liebre. Ese mismo día, en el camino vecinal Mapis-Recalde, efectivos de Espigas identificaron a tres hombres de 43, 42 y 49 años que realizaban la misma actividad con seis galgos en un establecimiento rural.

También el sábado, en un operativo denominado “Temporada de caza, prevención de delitos zonas rurales”, personal de Loma Negra constató la presencia de dos hombres de 28 y 31 años en un predio de Cerro Soltero, quienes cazaban con un rifle de aire comprimido, el cual fue secuestrado de forma preventiva. Horas más tarde, en el camino Mapis-Recalde, la policía de Espigas interceptó a cuatro personas de 40, 54, 43 y 33 años que cazaban con cinco perros galgos en el interior de un campo.

La actividad policial continuó el domingo 28 de junio en el marco del «Operativo Saturación Prevención Abigeato y Ley 10081». En el camino vecinal ”La montañesa”- Recalde, efectivos de Espigas interceptaron a cuatro personas de 38, 35, 39 y 18 años que circulaban con doce perros galgos y tenían en su poder un avestruz faenado. Los involucrados fueron trasladados a la sede policial para cumplimentar los recaudos legales.

Por su parte, personal de Loma Negra se hizo presente nuevamente en Cerro Soltero, donde constató que cinco personas de 36, 43, 23, 65 y 28 años cazaban con cuatro perros galgos dentro del establecimiento. En este procedimiento se secuestraron dos cuartos de avestruz, una mulita y una liebre.

Finalmente, el Destacamento de Espigas detectó otras infracciones en el Cuartel XVIII y en el Cuartel IV. En el primer sector, identificaron a cuatro personas que cazaban con ocho perros galgos en un camino vecinal y poseían una liebre europea muerta. En el segundo sector, se constató la presencia de otros cuatro hombres que realizaban la actividad con seis perros galgos dentro del establecimiento rural “El Hinojo de Lamas”.

En todos los casos se labraron las actas de infracción correspondientes a la Ley 10.081/83 con intervención del Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, con sede en La Plata, y se notificó a los infractores sobre la formación de las causas.