Aprehendieron a un hombre que ingresó a robar a un auto tras escalar una reja

Un hombre de 32 años fue aprehendido este lunes por personal del Comando de Patrullas de Olavarría tras ser sorprendido en el interior de un automóvil con intenciones de robo.

El hecho se registró en un domicilio de la calle Helena Rocha Tagliaferri al 2700. De acuerdo con la información policial, los efectivos que recorrían la zona observaron al sospechoso, quien previamente había escalado la reja frontal de la vivienda para ingresar a la propiedad.

Una vez en el interior del predio, el hombre accedió a un vehículo Volkswagen Polo y forzó la guantera con fines de ilícito. Tras constatarse la maniobra, se procedió a hacer efectiva su aprehensión en el lugar.

El causante fue trasladado a la sede de la Comisaría Primera, donde quedó alojado a disposición de la justicia. La causa penal fue caratulada como «Tentativa de robo infraganti agravado por escalamiento», con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 4 a cargo de la fiscal Paula Serrano.