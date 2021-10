Promoción en Tik Tok: conceptos básicos, trucos y matices

Parece que recientemente el mejor consejo para alguien que quiere entrar en el campo público con su producto o servicio era la recomendación de registrarse en Instagram, comprar subscriptores y encargar una promoción de likes. Pero esos días se han ido irrevocablemente: ahora la mejor manera de promocionar su producto es publicarla en TikTok. Según algunas estadísticas, la publicidad en TikTok aumenta las ventas hasta en un 400%. Además, el algoritmo de esta red social permite hacerse famoso rápidamente, y hoy en día es fácil monetizar la fama. No pierdas esta buena oportunidad, que lee este artículo con atención. Te diremos cómo triunfar en TikTok: qué contenido necesitas crear, cómo llamar la atención sobre tu o tu producto y cómo usar tu fama para el bien. Y, por supuesto, te contaremos sobre como promocionarte: como comprar subscriptores Tik Tok; , que seguidores comprar y cuales son mejor no tocarlos.

¿Cómo funciona el algoritmo?

El algoritmo de TikTok es algo diferente a lo que estamos acostumbrados a lo largo de los años de uso de las redes sociales. Por ejemplo, Facebook tiene una clara separación entre páginas comerciales y personales. Si una persona publica noticias en una página personal, casi todos sus amigos pueden verla, a menos que, por supuesto, sus feeds se inflen a volúmenes inimaginables por suscripciones a personas y marcas desconocidas.

Si la noticia se publica en una página pública, llegará a las fuentes de noticias de un número limitado de personas. ¿Y por qué? Facebook es consciente de su poder y quiere ser recompensado por su trabajo. De hecho, todas las marcas y organizaciones se enfrentan a un problema: si quieres que te vean muchos seguidores, paga, nada es gratis para ellos.

Alguien se resigna y paga. Escucha cualquier curso sobre promoción en Facebook o Instagram (las redes sociales tienen un propietario y un trabajo similar de algoritmos): todos dicen en voz alta que cada publicación debe promocionarse al menos con un par de euros para que la publicación tenga algún efecto en todos. Para comprar subscriptores, tienes que pagar una cantidad considerable, pagando además el 20% de IVA. Esto no es Tik Tok, en el que ganar seguidores tik tok ocurre orgánicamente.

Otros están abiertamente en guerra con Facebook. Por ejemplo, la marca británica de cosméticos orgánicos Lush ha abandonado su página de Facebook. Con una enorme base de fans, la marca no considera necesario pagar para mantenerse conectada con sus seguidores. La compañía emitió una declaración oficial hace un par de años, invitando a sus clientes a escribir al correo sobre todas las preguntas. Las novedades de productos se pueden encontrar en el sitio web de la empresa o en el folleto publicado en los rincones de Lush. Quien bucque sus productos los encontraran sin la necesidad de estar en Facebook. Y gastar dinero en comprar suscriptores, que ya son seguidores de la marca le parece a la empresa un disparate.

Tik Tok tiene un algoritmo completamente diferente. No es suficiente comprar suscriptores o encargar muchos más seguidores tik tok. Aquí están las diferencias que hacen que TikTok te enamore a primera vista:

1. Lo más importante son las visitas. Estamos acostumbrados a que lo más importante son los likes y los seguidores. Todo el poder de los bloggers de Instagram está dedicado a atraer y mantener seguidores. En Tik Tok, una cuenta desconocida puede volverse mundialmente famosa en cuestión de días, sin usar esquemas de promoción grises. Las cuentas más interesantes son las que tienen más visitas. Puedes comprar subscriptores TikTok y, en algunos casos, incluso es necesario hacerlo para darle a tu página una ligera aceleración al principio, pero ¿esto te ayudará a convertirte en un segundo Khaby Lame? Es poco probable si no te importa el contenido y realizas un seguimiento de la cantidad de vistas de tus videos.

2. Reglas de contenido. Sin un buen material, no podrá hacer maravillas con tu perfil. La verdadera forma de conseguir seguidores tik tok gratis es promocionar con la ayuda de contenido de alta calidad, sin la necesidad de hacer un pago. Es tan valioso aquí que los Tiktokers persiguen las ideas exitosas de los demás y las repiten incansablemente. Es algo al filo de lo absurdo: puedes hojear la cinta en busca de algo interesante y, sin éxito, intentar no quedarte atascado en la canción del momento; ya que estará en todas partes si ahora es viral. Parece que los Tiktokers de España están dispuestos a hacer cualquier cosa para atraer la atención de sus suscriptores reales de TikTok, incluso en participar en estúpidos desafíos. Para ellos lo importante es get followers tik tok.

3. La geolocalización es nuestro todo. Te guste o no, TikTok es una red social con una ubicación sólida. Para conquistar el mundo entero, primero debes llamar la atención de tus vecinos, hacia tu perfil. Se pueden utilizar diferentes formas para obtener más seguidores, Estate seguro. El rápido crecimiento de suscriptores en TikTok comienza cuando aquellos que están cerca de ti les comienza a gustar ferozmente tu contenido de calidad creativo. Al mismo tiempo, aquellos que están suscritos a ellos y ven tus publicaciones en su feed también deberían gustarles o reaccionar de alguna manera al video. Esto le mostrará a la plataforma social que tus historias son geniales no solo a nivel local. Por lo tanto, no intentes hacer videos en un idioma raro o con un tema altamente especializado: simplemente perderás tu tiempo. La forma más fácil de comprar suscriptores TikTok y aumentar el amor de la audiencia es mostrándoles que eres una persona cercana al usuario.

¿Qué contenido es popular en Tik Tok?

Ahora sabes cómo funciona el algoritmo de esta plataforma de video. Las visitas se pueden recopilar aquí sin tener una gran cantidad de suscriptores. La forma más fácil de meterse en las cintas de los que están cerca y tener más me gustas. Y el ingrediente más importante para el éxito es el contenido. Hablemos de él. Al fin y al cabo, la forma más fácil de comprar subscriptores TikTok, como en otras redes sociales, principalmente es con el contenido.

¿Cuál debería ser el contenido para que el algoritmo lo considere atractivo y lo “empuje” a una gran audiencia y lo convierta en una promoción en sí mismo? Sin la necesidad de comprar seguidores tik tok.

A continuación, se muestran algunos secretos:

1. Los videos deben ser entretenidos. Cuanto más tiempo mire un video un usuario, más alto lo clasifica el algoritmo. ¿Has notado cómo algunos Tiktokers deliberadamente se toman el tiempo para hacer preguntas clave al comienzo del video? Esto se debe a que es importante para ellos cuánto tiempo las personas mantienen su atención. Acrobacias aéreas: haga un video de un minuto que se verá de principio a fin. Por lo tanto, cualquier lista, colección es ideal para hacer que su cuenta sea popular y llenarla con reacciones de usuarios reales. Obtener vistas orgánicas es el primer paso hacia el éxito. Es fácil llamar la atención de los seguidores de Tik Tok si conoces este truco.

2. El video debe ser «lo más». Es decir, se debe querer «compartir”. Esta es la razón de la aparición de videos divertidos y tontos sobre temas como «¿Cuánto tiempo se debe tardar en defecar?» El contenido puede ser tonto, pero divertido o útil, no importa. Lo único importante es que las personas que lo vean quieran compartirlo con sus amigos, dentro de Tik Tok o enviándoles un enlace de cualquier otra manera.

3. El video debe ser viral. No es necesario explicar qué es un video viral. Es entonces cuando, tras la distribución de tu vídeo, empiezan a copiarlo con tu propio estilo. Te conviertes en una especie de fundador de desafíos. Esto es muy importante en Tik Tok, ya que hay una función para «pegar» videos. Tu video puede convertirse en la base del video de otra persona, que literalmente se pegará al tuyo.

Cómo conseguir suscriptores y vale la pena comprar seguidores TikTok

Ya sabemos cómo funciona el algoritmo y qué contenido » se traga » mejor. Puede suceder que ya hayas logrado crear una cuenta en esta plataforma, subir varios videos y se dispararon, pero esto no hizo tener más seguidores. Dado que los anunciantes miran la cantidad de followers y, además, esto también afecta la clasificación interna del perfil, tendrás que trabajar para aumentar la cantidad de suscripciones. ¿Cómo hacerlo? A continuación, te damos algunos consejos:

1. La promoción automática de seguidores en TikTok ocurre si les dices a quienes te están mirando lo importante que es suscribirse a ti. Por eso, antes de comenzar a entrar al espacio público, es mejor pensar en qué beneficios traerás. Entonces, cualquier video puede comenzar con la frase: “¡Mientras tanto, suscríbete! ¡Sólo te espera información útil sobre el tema! » Pide que se suscriban y obtén lo que deseas. Ésta es la primera regla para get followers tik tok.

2. Puedes comprar seguidores TikTok baratos si los lleva a su página desde otras cuentas. Si la publicidad dirigida está configurada en tu perfil de Instagram, guía a tus suscriptores con un enlace no a un sitio web u otra red social, sino a TikTok. Entonces, para comprar seguidores TikTok, primero debes comprar suscriptores en otra red social.

A esto se le puede llamar un método de doble promoción.

3. Además, la promoción de seguidores en TikTok están disponibles para usuarios de servicios de pago algunos de ellos baratos, donde puedes encargar seguidores de entrega inmediata y comprar seguidores TikTok. Sin embargo, este método tiene sus propios matices que deben tenerse en cuenta.

Aumenta los seguidores en Tik Tok pagando

Todo el mundo necesita me gustas, comentarios y seguidores. La oferta en este mercado está floreciendo con un ritmo desenfrenado. Puedes comprar seguidores Tik Tok sin registrarse en un sitio web, en un canal de Telegram, usando un bot de Telegram o en un grupo en Vkontakte. No importa dónde encuentres la oferta, la calidad es importante. ¿A qué deberías prestar atención?

En términos relativos, hay dos formas de comprar seguidores TikTok.

La primera forma es pagar una promoción con bots. Los bots no son cuentas reales. No hay personas reales detrás de ellos, pero fueron creados con un propósito: para ciertas acciones en las redes sociales. Hay bots que se pueden comprar para generar comentarios políticos o retroalimentación. Y hay bots que hacen promociones en TikTok o Instagram. Si el algoritmo lo encuentra haciendo una promoción con bots, puede enfrentar un “ban”, temporal o permanente. No es difícil comprar o encargar una promoción de esta manera, lo difícil es luchar contra los “banes”.

Hay una segunda forma: comprar seguidores TikTok (aquí https://smmtouch.com/es/comprar-seguidores-tiktok) o de cualquier otra red social por una tarifa utilizando servicios que conectan a clientes y personas que realizan el servicio y asi ganar seguidores. Por otro lado, hay personas reales que, por ciertas donaciones, con tareas o sin tareas, hacen su trabajo: ponen me gusta, escriben comentarios, se suscriben. Es fácil solicitar dicho trabajo: basta con encontrar un servicio que funcione de acuerdo con este esquema y poner una pequeña cantidad en la cuenta interna, que se distribuirá entre todos los “trabajadores”. Este método te permite comprar seguidores Tik Tok mucho más barato que a través de servicios de publicidad dirigida.

Dado que este método de aumentar una cuenta implica que tienes que pagar las suscripciones de los usuarios reales, puedes estar seguro de que estas limpio ante el algoritmo. Es más rentable comprar seguidores Tik Tok en dichos servicios que a los bots. Además, muchos de los seguidores que logras comprar estarán realmente interesados ​​en tu página, siempre y cuando crees contenido útil. Podrían hacer crecer la primera generación de tus fans. Por lo tanto, este método para comprar seguidores tik tok no solo será indoloro, sino que también será útil.

Así que, ahora conoces los principales secretos de Tik Tok, una de las redes sociales más populares en la actualidad, incluidas las formas de promoción de la página. Lo único que queda es empezar a crear contenido único, deleitar a tus suscriptores y desarrollar tu perfil. Y no olvides comprar suscriptores TikTok. Esperamos que la información útil que hemos compartido te ayude, si no a dominar el mundo, al menos a obtener un perfil en el que puedas vender anuncios con éxito. Buena suerte

