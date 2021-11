Randazzo se mostró con un «pikachu» para reclamar la modificación de la Ley de Drogas

El candidato a diputado nacional de Vamos con Vos en la Provincia de Buenos Aires, Florencio Randazzo, se mostró hoy con un «pikachu» para picar marihuana con el objetivo de plantear la necesidad de modificar la Ley de Drogas para «combatir al crimen organizado y no al consumidor».

A través de un video en Instagram, el ex ministro del Interior y Transporte abordó la temática con una forma particular: abrió una caja y extrajo el grinder para picar marihuana, comúnmente llamado «pica pica» o «pikachu».

«Es como un pimentero», señaló el dirigente peronista, tras lo cual uno de sus colaboradores le aclara que «es para picar faso». Al introducirse en la cuestión de la legislación vigente en la materia, Randazzo señaló que «es un tema que es complicado».

«Tenemos que modificar la Ley de Drogas porque que el 89% de las causas sean de los pibes que consumen me parece absolutamente una estupidez», planteó el ex funcionario nacional.

De todos modos, reconoció que no considera que deba discutirse en la campaña, sino en el Congreso. «No creo que deba ser una discusión que se dé en estos 20 días de campaña porque me parece que tiene una connotación de tipo electoral que a mí no me parece sana sobre todo porque estás tomando una decisión que incluye al futuro de millones de pibes».

«Es una discusión que hay que dar», remarcó el oriundo de Chivilcoy en la pieza audiovisual. Y concluyó: «Tiene que haber una distinción entre quiénes consumen y aquellos que se dedican al tráfico y a la comercialización de drogas, porque lo que tenemos que combatir es el crimen organizado».