Santilli en Olavarría dijo que «en la Argentina la presión tributaria está asfixiando»

Fotos: Luis Molina

El precandidato a Diputado Nacional de «Juntos» Diego Santilli fue el primero en hablar este viernes en una conferencia de prensa realizada en el exterior del Club Estudiantes luego de un acto con vecinos del que participó Horacio Rodríguez Larreta, Jefe de Gobierno Porteo y máximo impulsor de este espacio en la Provincia de Buenos Aires.

Santilli estuvo el domingo pasado en la ciudad y no se despegó demasiado de lo ya dicho.

El precandidato a Diputado Nacional estuvo en la conferencia de prensa secundado por Graciela Ocaña, Gustavo Posse (radical de San Isidro) y el Intendente de Olavarría, Ezequiel Galli.

“Siempre recorrer y estar más cerca te ayuda a aprender, entender y proyectar. Todas estas recorridas nos permiten a nosotros escuchar, entender y tener propuestas y soluciones a los temas estructurales en nuestro país”, empezó diciendo Diego Santilli precandidato a Diputado Nacional de Juntos.

Sobre lo qué escucha en las recorridas expresó “la necesidad de que los chicos estén en las escuelas, un año y medio sin escuelas en la Provincia. A la gente le preocupa el laburo y que no le alcanza la changa para llegar a fin de mes, tenemos que abordar esos temas y la seguridad. La seguridad cruza transversalmente la provincia de Buenos Aires y nos tenemos que ocupar de ese problema”.

“Lo que está claro es que en la Argentina la presión tributaria está asfixiando, los impuestos asfixian, los impuestos no nos permiten generar trabajo, los impuestos no nos permiten salir adelante”, diagnosticó Santilli quien luego agregó “nosotros tenemos que trabajar para bajar los impuestos para hacer una reforma que nos permita a todos tener capacidad de generar trabajo, capacidad de hacer salir a los jóvenes del mayor índice de desempleo juvenil de la región”.

Santilli sostuvo que los sectores productivos piden ayuda para que el Estado le saque “el pie de arriba de la cabeza, ayúdenos a que generemos trabajo”.

También Santilli habló de la necesidad de reformar la Ley de Alquileres. Expresó al respecto “Todos los sectores, tanto el inquilino como al propietario, no le está sirviendo la Ley. Lo que tenemos que hacer es modificarla y corregirla”, dijo.

Santilli no pudo obviar la pregunta respecto a sus diferencias con Facundo Manes con quien disputará la PASO el 12 de septiembre. “A mí no me gusta hablar de lo que nos diferencia, a mí me gusta hablar de lo que nosotros queremos representar. Nosotros queremos representar esa Provincia y esa Argentina que quiere salir adelante, que quiere ver a sus hijos estudiando, que quiere ver a la gente trabajando y que quiere vivir en paz, no tener miedo a sentirse inseguro en su casa”, manifestó.

“Nosotros trabajamos para que nosotros ganemos y si nosotros representamos a la sociedad, escuchamos a la sociedad y entendemos a la sociedad vamos a hacer una gran elección que nos permita tener más Diputados, más Senadores en nuestra provincia”, expresó el actual Vicejefe de Gobierno Porteño.

Habló del hartazgo de la gente con la política y dijo que ellos de la gente “reciben cariño y afecto” aunque señaló que se percibe “tristeza, apatía y resignación, nosotros estamos acá para que no nos resignemos. Hemos aprendido mucho, la experiencia de Horacio en la Ciudad es maravillosa”.