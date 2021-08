Santilli: “Por supuesto que vamos a debatir con Tolosa Paz”

El primer precandidato a diputado nacional por el larretismo en la interna de Juntos, Diego Santilli, sostuvo hoy que luego de las primarias, abiertas, simultaneas y obligatorias (PASO) está dispuesto a debatir con la cabeza de lista del Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz y señaló que el expresidente Mauricio Macri “va a estar en la campaña”.

“Siempre hemos debatido. Por supuesto que vamos a debatir con Tolosa Paz. Cuando la sociedad decida quién es nuestro candidato iremos a debatir”, indicó el ex vicejefe del gobierno porteño en diálogo con Radio Provincia.

Santilli sostuvo que su candidatura en el marco de la interna de Juntos “es una decisión colectiva” y que será la gente la que decidirá “quién es el candidato” para enfrentar al oficialismo. “El desafío es descontar la distancia de 2019 e ir en busca de ganar la elección”, anticipó.

El precandidato opositor dijo que hoy está recorriendo la provincia y dialogando “con todos los sectores”, y pidió “plantear el debate de los temas estructurales que tenemos”.

Consultado sobre sus aspiraciones a la Gobernación señaló que “esa no es la discusión que se está dando en estos momentos”. “En esta elección se discute qué país queremos. Ello se discutirá en 2023 y falta rato para eso”, aseguró.

Por otro lado, Santillo apuntó contra el Ejecutivo por la gestión de la pandemia al sostener que “algo pasó en el primer semestre donde el Gobierno no escuchaba a la sociedad”. “Hoy hay comerciantes que no están más, pymes que no están más y chicos que no se conectaron con la escuela y eso es una pandemia educativa. Estar lejos de la gente no va”, dijo.

En tanto, confirmó que Macri no viene participando de la campaña “porque estuvo afuera”, pero que ahora “va a estar” presente como los demás dirigentes de la coalición. (DIB) MT