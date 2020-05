Opinión | Sobre la Rendición de Cuentas Municipal

Liliana Schwindt, Diputada Nacional del Frente de Todos.

El tema de la rendición de cuentas municipal genera muchas dudas y preguntas en los vecinos que me gustaría aclarar.

La rendición de cuentas municipal es un proceso donde los ciudadanos podemos conocer, vigilar y evaluar el actuar de los servidores públicos. Refleja la situación patrimonial de un Municipio durante un año. Es un mecanismo necesario para el funcionamiento de la Democracia y el combate a la corrupción. Es la obligación más importante que tiene que cumplir el intendente.

La rendición de cuentas se debe presentar todos los años antes del 31 de marzo ante el Honorable Concejo Deliberante que debe analizarla para luego votarla aprobándola o rechazándola. Luego esa rendición va a control del Tribunal de cuentas de la provincia de Buenos Aires con asiento en Azul que deberá controlar si es correcta, determinar responsabilidades, hacer alguna recomendación o imponer alguna sanción.

En la rendición de cuentas siempre veremos cuáles fueron los ingresos y cuáles fueron los egresos de dinero. Es decir, de donde ingreso plata y cómo el intendente gastó esa plata.

Los ingresos de dinero habituales de cualquier municipio provienen de recursos propios (tasas municipales), recursos de la provincia y recursos de la nación. Olavarría es la única Ciudad de la provincia de Buenos Aires que además de los ingresos comunes a todos los municipios tiene un ingreso extra distinto que es el “Derecho de explotación de canteras, extracción de arena, cascajo, pedregullo, sal, tierra negra y demás minerales” llamado comúnmente “IMPUESTO A LA PIEDRA” que fue creado por Ordenanza Municipal en el año 1948, actualmente este impuesto es el 3%, convirtiendo a nuestra ciudad en una de los municipios más ricos de la provincia.

Según la rendición de cuentas 2019 el impuesto a la piedra fue usado en su totalidad para el pago de gastos corrientes del municipio. Lamentablemente a nuestras localidades no llego ninguna obra o recurso de este impuesto, y hasta el extremo de ni siquiera enviar un profesor de Educación Física para el Club de Hinojo o la Sociedad de Fomento de Colonia Hinojo, por poner dos tristes ejemplos.

Por otro lado, tenemos los gastos y dentro de la clasificación económica de los mismos los que llamamos gastos corrientes que son aquellos habituales y necesarios para el funcionamiento de la Municipalidad, el más común es el pago de los salarios. En nuestra ciudad los gastos corrientes de la rendición de cuenta 2019 rondaron el 60% del presupuesto.

No se necesita haber sido administrador o administradora de un kiosco, en el tono despectivo que el jefe de la ciudad lo dice, para comprender que un recurso extraordinario cuya finalidad es dotar de obras a la ciudad y las localidades y resarcir de ese modo la extracción de recursos no renovables se está usando en el funcionamiento administrativo. Solo alcanza con saber administrar una casa o en el caso de la política una carrera y trayectoria probada para deducir que disponer del 60 % del presupuesto para salarios no deja margen alguno para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. Es sano advertirlo y llamar la atención, no es crítica destructiva.

Conclusión: El déficit del ejercicio 2019 de $ 354.650.773,77 dado a conocer en la rendición de cuentas muestra un gasto corriente muy elevado y el uso de un recurso EXTRAORDINARIO que no tienen ningún municipio de la provincia de Buenos Aires (Impuesto a la Piedra) para cubrir gastos en vez de invertir en obras públicas, cultura, educación y seguridad para todo el Partido de Olavarría.

