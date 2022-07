Si sentís que un poco perdiste el rumbo, el estoicismo te puede dar alguna respuesta

Un poco de historia:

“Zenón de Citio nació en la isla de Chipre, en el seno de una familia de comerciantes. Pasó la mayor parte de su infancia y juventud trabajando junto a su padre hasta que un accidente en el mar dio un nuevo rumbo a su vida. Como marcaba la tradición familiar, él también acabó trabajando como comerciante, pero en una de sus travesías, transportando mercancías para vender, su barco naufragó y perdió gran parte de su fortuna. Su embarcación se hundió cerca de Atenas así que Zenón empezó a interesarse por el cultivo del conocimiento y los debates filosóficos de los intelectuales de la época. Dejó su profesión como comerciante e ingresó en el grupo de discípulos del filósofo Crates de Tebas, fue alumno de Estilpón de Mégara y Jenócrates y, poco a poco, fue ampliando su formación filosófica.

Pasados diez años, quiso establecer sus propias teorías y se alejó de otros filósofos. Todas sus ideas y creencias fueron discutidas en el Pórtico Pintado de Atenas, un monumento de la Antigua Grecia, erigido en un enclave privilegiado, al norte del Ágora de Atenas. Allí nació su escuela filosófica, el estoicismo. Su nombre surge, precisamente, del lugar de donde nació: la palabra griega stoa significa pórtico.” Cuenta David Tomas, co-fundador y CEO de Ciberclicks.

El emperador Marco Aurelio era un gran seguidor de ésta corriente filosófica y nos legó una obra literaria llamada “Memorias” en la cual reflexiona sobre todas innumerables cuestiones de la vida perfectamente aplicables a nuestros tiempos.

1. Memento Mori: conciencia de muerte, recuerda que morirás. Este es uno de los conceptos principales del estoicismo y aunque a priori puede parecernos pesimista nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de la vida y la suerte que tenemos de estar aquí. Este principio debe animarnos a relativizar los problemas y preocupaciones y dedicar nuestra atención a aquello que verdaderamente es importante y nos hace felices. Intentar vivir cada momento y valorar todo lo que tenemos, también el trabajo. Ya que solo vivimos una vez, es importante encontrar una compañía que comparta tus valores y su filosofía esté alineada con tu forma de ver la vida. Además que desempeñes un trabajo que te motive, te haga sentir realizado y te rodee de buenos profesionales. El equipo es importante y juega un papel fundamental en tu felicidad en el trabajo.

2. Fateri Errata: admite tus errores, la excelencia no nace de la nada. Es importante ser autocríticos y reconocer nuestras áreas de mejora. Juzgarse con precisión y honestidad. Esta es una de las habilidades más útiles que podemos cultivar para estar en constante mejora y una de las aptitudes más valoradas en el trabajo. No pasa nada si nos equivocamos, lo importante es ser consciente de ello para poner solución cuanto antes y sacar un aprendizaje del error. “Errar es de humanos, perdonar es divino y rectificar es de sabios”, afirmaba el poeta inglés Alexander Pope.

3. Infortunii Viventem: preparase para la desgracia.

«Es en tiempos de seguridad cuando el espíritu debe prepararse para los futuros contratiempos. Uno ha de aprovechar los momentos en los que la diosa fortuna le sonría, pues un día sonríe y otro castiga. Quienes no se hayan fortalecido mientras podían, sufrirán las consecuencias de sus berrinches», la cita de Séneca lo resume muy bien.

Los estoicos conocían bien que la fortuna y la desgracia conviven siempre en nuestras vidas, siempre hay épocas de bonanza y períodos de crisis. Por eso es importante que las compañías, en tiempo de prosperidad, no despilfarren, sean prudentes y austeras para sanear sus cuentas y tener margen de maniobra para los momentos complicados.

4. Synpathéia: “Pensar que somos distintos del prójimo es tan sólo una ilusión perceptiva de nuestra especie”, “lo que es malo para la colmena es malo para la abeja”, sentenciaba Zenón de Citio.

5. Apathéia: Zenón de Citio define este principio como un estado mental en el que la persona está libre de alteraciones emocionales. Se trata de conocerse a uno mismo para saber identificar nuestras emociones, aceptarlas y gestionarlas de la mejor manera posible. Apathéia se podría traducir como la inteligencia intrapersonal y en el mundo empresarial actual es otra de las habilidades más demandas porque nos ayuda a gestionar con templanza y serenidad los conflictos, el estrés, la presión, las envidias, los retos o nuevos cambios. Desarrollar la inteligencia intrapersonal es clave para asegurar el éxito profesional.

6. Neutrom Moralis: neutralidad moral. Esta cita de Epicuro aclara muy bien este concepto: “las cosas no son buenas o malas en sí, sino la manera en la que las interpretamos. No es lo que te sucede sino cómo lo interpretas. Este principio no es fácil de aplicar porque a menudo cuando nos suceden cosas negativas nos aferramos a ellas y no vemos el problema con la perspectiva suficiente para darle un enfoque positivo. No podemos cambiar lo que ha pasado, pero sí la actitud que adoptamos, eso sí que está en nuestras manos. Perder un cliente, no ganar un concurso, que te rechacen una propuesta o que no aprueben tu solicitud no es bueno ni malo, todo depende de cómo lo interpretes.

7. Proháresis: Epicteto resumía este punto apuntando que muchas veces no importa cuanto uno se entrene en las capacidades oratorias que no siempre será capaz de convencer a jueces y senadores. Hay muchas cosas que no están en nuestras manos, por lo tanto no merece la pena lamentarse si no salen como uno esperaba. Aquí se trata de dar lo mejor de nosotros y focalizarnos en todo aquello que dependa de nosotros, de nuestro esfuerzo y nuestra actitud. En el trabajo es importante aplicar este principio porque muchas veces, aunque te hayas esforzado y has dado lo mejor de ti, las cosas no siempre salen como queremos, pero lo importante es afrontar los imprevistos con entereza, no rendirse y seguir adelante.

8. Comprehendo adventu: este principio nos invita a mirar la vida con perspectiva, desde una mirada integral. Marco Aurelio lo compara con la vista de pájaro, que lo ve todo a la vez. Adoptar un punto de vista panorámico y ser consciente de lo insignificantes que somos con relación a todo el universo. Este enfoque nos puede ayudar en la resolución de conflictos, muchas veces coger distancia y enfocar el problema desde otro punto de vista, distinto al tuyo, nos permite ver las cosas de manera diferente y poder solucionar el desacuerdo.

9. Amor fati: amor al destino, a los hechos. Las cosas suceden porque así tenían que ser, lo marca el destino aunque muchas veces nos gustaría que la realidad fuera distinta. Epitecto lo resumía de esta manera: “no busques que los eventos sucedan como quieres, sino quiere a los sucesos como sucedan y tu vida irá bien”. Un estoico si tiene claro su objetivo, disfruta del proceso aunque en el camino aparezcan piedras, porque sabe que el destino final será el correcto. A veces solo es cuestión de tiempo para ver cómo todas las piezas se encajan.

10. Circulus virtuoso: círculo virtuoso. Ya sabes que este concepto me gusta mucho porque tiene muchas aplicaciones prácticas. Este principio nos permite poner en práctica la apathéia y la synpathéia porque como seres humanos que somos siempre tenemos muchas interacciones sociales. No obstante, hay algunas que nos pueden resultar un tanto tóxicas. Hay personas que por su carácter, negatividad o mal humor nos sacan energía y aunque quizá sean personas cercanas, como un familiar por ejemplo, deberemos poner límites y ser capaces de tomar cierta distancia para que no minen nuestra tranquilidad estoica.

La idea del círculo virtuoso es rodearte de circunstancias y personas que te hagan crecer, que te aporten buena energía porque de esta manera tú también crecerás, serás feliz y lo trasmitirás al resto. En el mundo empresarial es muy importante hacer un buen proceso de selección para formar equipo de trabajo con personas que aporten valor, buena energía y se retroalimenten entre ellas.

Con el objeto de facilitar el contenido a las personas que puedan tener problemas de visión es que agrego aquí el link a la versión en audio libro de “Memorias”.

Abrazo digital.

Arq. Jorge Hugo Figueroa.