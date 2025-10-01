Alumna de la EES N° 10 de Olavarría gana beca del Instituto Balseiro y viajará a Bariloche

Una estudiante de Olavarría ha sido destacada a nivel nacional. Aleida Wisner, alumna de la Escuela de Educación Secundaria (EES) N° 10 «Normal», se encuentra entre los 15 ganadores del 24° Concurso Nacional de Monografías del Instituto Balseiro, obteniendo una beca completa para viajar a Bariloche.

El certamen, dirigido a alumnos de escuelas secundarias de todo el país, tuvo como consigna este año la reflexión sobre “IA: Realidad y ficción”. Se invitó a los participantes a analizar las implicancias éticas de la Inteligencia Artificial, su impacto en la docencia y sus posibles efectos negativos en el pensamiento crítico y la creatividad de los estudiantes. En esta edición, el concurso recibió un total de 591 trabajos de 291 escuelas.

La Beca y el Viaje a Bariloche

La beca ganada por Aleida Wisner y los demás seleccionados cubre todos los gastos —traslado, alojamiento y alimentación— para una estadía en Bariloche que se realizará del 27 al 31 de octubre de 2025.

Durante esos días, los estudiantes conocerán las instalaciones del Instituto Balseiro (dependiente de la Comisión Nacional de Energía Atómica – CNEA y la Universidad Nacional de Cuyo – UNCUYO) y el Centro Atómico Bariloche (CNEA). El programa incluye visitas a laboratorios, la realización de experimentos y la asistencia a seminarios, buscando fomentar el interés por la ciencia y la tecnología.

Ganadores de Múltiples Ciudades

Los 15 trabajos seleccionados provienen de estudiantes de 14 ciudades distintas de Argentina. La provincia de Buenos Aires está representada por alumnos de Olavarría, Mar del Plata, Necochea y Villalonga.

El listado de ciudades y provincias ganadoras se completa con: Posadas y Oberá (Misiones), Ciudad de Buenos Aires (CABA), Pico Truncado (Santa Cruz), Rosario y Santa Fe Capital (Santa Fe), Córdoba Capital (Córdoba), Formosa Capital (Formosa), Salta Capital (Salta) y San Juan Capital (San Juan).

El Comité Organizador del concurso destacó que todos los trabajos que alcanzaron la fase final de la evaluación recibirán un «Certificado de Mención Especial».

Aleida Wisner se suma así al grupo de jóvenes que tendrá la oportunidad de vivir una experiencia de inmersión en uno de los centros de investigación científica más importantes del país.