Colonia Nievas: Una joven colisiono contra un Carpincho y volcó, ingreso al Hospital con heridas

Video y fotos

Un grave siniestro vial se produjo en la noche de este miércoles, alrededor de las 21.30 horas, en la Autovía Ruta 226, en dirección a Olavarría, a la altura del acceso a Colonia Nievas.

Una joven de aproximadamente 30 años, oriunda de Azul y trabajadora del área de esterilización del Hospital Municipal “Dr. Héctor Cura”, resultó con heridas y golpes tras el vuelco del Volkswagen Up que conducía.

El accidente se desencadenó cuando el vehículo embistió un carpincho que cruzaba la cinta asfáltica. El fuerte impacto provocó que el auto se desviara, saliera de la banquina y diera varios tumbos a unos 300 metros del lugar inicial del choque. Finalmente, el rodado quedó detenido a metros del alambrado de un campo lindero.

La víctima fue asistida en el lugar por una ambulancia del Servicio de Salud Pública del Hospital Municipal de Olavarría, perteneciente a la delegación de Hinojo, y por bomberos de esa misma localidad, quienes trabajaron para extraerla del interior del vehículo. Luego fue trasladada a la guardia del Hospital Municipal “Dr. Héctor Cura”, donde permanece en observación. De acuerdo a lo informado en primera instancia, sus lesiones no revestirían gravedad.

Cabe destacar que el siniestro ocurrió justo enfrente del lugar donde en 2021 perdió la vida el reconocido ciclista Ricardo Rodolfo Jurado, al ser embestido en un hecho vial.

El tránsito en el sector no se encuentra interrumpido, aunque personal de Corredores Viales, Policía y Bomberos trabajó en la zona del vuelco. Se solicita a los conductores circular con precaución y reducir la velocidad al atravesar el sector.