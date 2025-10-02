Juan Adolfo Schantl «Bubi» (Q.E.P.D.)
JUAN ADOLFO SCHANTL «BUBI» (Q.E.P.D.)
Falleció en Olavarría el día 1 de Octubre de 2025 a los 85 años de edad.
Sus hijos: Gustavo, Alejandro, Marisa, Cristian y Juan Manuel.
Su hermana: Anabella.
Sus nietos, bisnietos, sobrinas
y demás deudos participan su fallecimiento.
SIN VELATORIO.
SIN RESPONSO: Capilla Ardiente
CREMACIÓN: Crematorio Pinos de Paz.
DÍA Y HORA: A confirmar.
SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC
Barrio en el que vivía: Villa Alfredo Fortabat.
Lugar de nacimiento: Olavarría.
Actividad que desarrollaba: Jubilado.