Juan Adolfo Schantl «Bubi» (Q.E.P.D.)

Necrológicas
JUAN ADOLFO SCHANTL «BUBI» (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día  1   de   Octubre  de 2025 a los   85  años de edad.



Sus hijos: Gustavo, Alejandro, Marisa, Cristian y Juan Manuel.
Su hermana: Anabella.
Sus nietos, bisnietos, sobrinas

y demás deudos participan su fallecimiento.

SIN VELATORIO.

SIN RESPONSO: Capilla Ardiente

CREMACIÓN: Crematorio Pinos de Paz. 

DÍA Y HORA: A confirmar.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: Villa Alfredo Fortabat.

Lugar de nacimiento: Olavarría.             

Actividad que desarrollaba: Jubilado.

