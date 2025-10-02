ALBINO ANTONIO GAITAN (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 1 de Octubre de 2025 a los 78 años de edad.

Su esposa: Marta Becker. Sus hijos: Nancy Noemi , Cintia Daiana, Sergio Antonio y Paola Vanesa Gaitan. Sus hijos políticos: Julio Figueroa, Ayelén Guirar y Walter Wicker. Sus nietos: Ángel y Briana.

y demás deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: Día y hora a confirmar.

RESPONSO: Capilla Ardiente.

CREMACIÓN: Crematorio Pinos de Paz.

DÍA Y HORA: A confirmar.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: Sierras Bayas.

Lugar de nacimiento: Entre Ríos.

Actividad que desarrollaba: Jubilado.