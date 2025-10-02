Albino Antonio Gaitan (Q.E.P.D.)
Falleció en Olavarría el día 1 de Octubre de 2025 a los 78 años de edad.
Su esposa: Marta Becker. Sus hijos: Nancy Noemi , Cintia Daiana, Sergio Antonio y Paola Vanesa Gaitan. Sus hijos políticos: Julio Figueroa, Ayelén Guirar y Walter Wicker. Sus nietos: Ángel y Briana.
y demás deudos participan su fallecimiento.
VELATORIO: Día y hora a confirmar.
RESPONSO: Capilla Ardiente.
CREMACIÓN: Crematorio Pinos de Paz.
DÍA Y HORA: A confirmar.
SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC
Barrio en el que vivía: Sierras Bayas.
Lugar de nacimiento: Entre Ríos.
Actividad que desarrollaba: Jubilado.