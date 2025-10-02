Cesar Omar Valcarcel (Q.E.P.D.)
Falleció en Olavarría el día 1 de Octubre de 2025 a los 71 años de edad.
Su esposa: Norma Vitale.
Sus hijos: Gastón y Martín Valcarcel.
Su hija política: Analía Rocco.
Sus nietos: Agustín, Juana, Nicolás y Emma Valcarcel.
y demás deudos participan su fallecimiento.
VELATORIO: España 2942, Departamento » D» Comienza 8hs, finaliza 14hs.
RESPONSO: Capilla Ardiente
CREMACIÓN: Crematorio Pinos de Paz
DÍA Y HORA: A confirmar.
SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC
Barrio en el que vivía: Centro.
Lugar de nacimiento: Olavarría.
Actividad que desarrollaba: Comerciante.