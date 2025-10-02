Norberto Alfredo Herrera (Q.E.P.D.)
Falleció en Capital Federal el día 1 de Octubre de 2025 a los 54 años de edad.
Su esposa Delia. Su padre Anibal. Sus hermanos. Sus hermanos políticos. Sus sobrinos. Sus sobrinos. Sus tíos. Sus primos. Sus amigos y demás deudos participan su fallecimiento.
VELATORIO: España 2942, Departamento «B». El velatorio comienza a las 7:00 horas (Horario de finalización a confirmar).
RESPONSO: A confirmar.
INHUMACIÓN: Crematorio Pinos de Paz.
DÍA Y HORA: A confirmar.
SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC
Barrio en el que vivía: Vecino de Barrio Lourdes.
Lugar de nacimiento: Nacido en Olavarría.
Actividad que desarrollaba: Albañil y cartonero.