Norberto Alfredo Herrera (Q.E.P.D.)

Falleció en Capital Federal el día 1 de Octubre de 2025 a los 54 años de edad.

Su esposa Delia. Su padre Anibal. Sus hermanos. Sus hermanos políticos. Sus sobrinos. Sus sobrinos. Sus tíos. Sus primos. Sus amigos y demás deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento «B». El velatorio comienza a las 7:00 horas (Horario de finalización a confirmar).

RESPONSO: A confirmar.

INHUMACIÓN: Crematorio Pinos de Paz.

DÍA Y HORA: A confirmar.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: Vecino de Barrio Lourdes.

Lugar de nacimiento: Nacido en Olavarría.

Actividad que desarrollaba: Albañil y cartonero.