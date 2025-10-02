El Superbike motociclismo de velocidad regresa al Autódromo Hermanos Emiliozzi

El próximo viernes 24 y sábado 25 de octubre, Olavarría volverá a vibrar con el Campeonato de Superbike.

La competencia se disputará en el Circuito N°5, de 3788 metros de extensión, en el Autódromo Hermanos Emiliozzi, donde los mejores pilotos del país desplegarán toda su destreza en dos jornadas a pura velocidad y espectáculo.

El regreso del motociclismo de velocidad a Olavarría promete un evento inolvidable, con la emoción característica de un evento que reúne a las principales categorías y a los equipos más destacados, sumado al acompañamiento de un público apasionado.

Con el marco del mítico trazado olavarriense, el Superbike se prepara para escribir un nuevo capítulo de su temporada, ofreciendo un show único de adrenalina, velocidad y competencia al más alto nivel.