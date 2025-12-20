Casa Silvia presenta su propuesta para disfrutar el verano y renovar el jardín
Con la llegada de las altas temperaturas y el espíritu navideño, el hogar y los espacios al aire libre se convierten en los protagonistas de las reuniones familiares. En este marco, Casa Silvia lanzó una completa línea de productos diseñada para embellecer patios, parques y jardines, combinando herramientas de mantenimiento con artículos de recreación.
Para quienes buscan poner a punto sus espacios verdes, la firma ofrece un asesoramiento especializado en herramientas de jardín. La gama incluye cortadoras de césped y bordeadoras en versiones eléctricas, nafteras y a batería, adaptándose a las diferentes dimensiones de cada terreno.
Equipamiento para el aire libre y recreación
La propuesta de temporada se extiende al mobiliario y el confort exterior. Entre los artículos destacados se encuentran:
- Muebles y parrillas: Juegos de jardín, muebles gourmet de madera y hierro, parrillas de diversos tipos, chulengos, gacebos y sombrillas.
- Esparcimiento: Toboganes, calesitas, hamacas, metegoles y accesorios para camping y pesca.
- Rodados: Gran variedad en bicicletas, con mención especial a la línea Mizuki por su relación precio-calidad, además de ciclomotores, patinetas y patines.
Como cada verano, las piletas de lona ocupan un lugar central. El comercio dispone de stock en todas las medidas y formatos de marcas referentes como Pelopincho, Bestway, Sol de Verano y Funsicle.
Climatización y confort térmico
Para combatir el calor en el interior del hogar, Casa Silvia reforzó su stock en climatización. La oferta incluye desde aires acondicionados tradicionales y portátiles hasta ventiladores de techo, de pie y de mesa, brindando opciones para todos los presupuestos y necesidades de instalación.
Planes de pago y crédito personal
Para facilitar el acceso a estos productos, se mantienen vigentes importantes beneficios financieros:
- Tarjetas de crédito: Hasta 6 cuotas sin interés en todo el catálogo y hasta 9 cuotas sin interés en productos seleccionados.
- Banco Nación: 12 cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard.
- Crédito Personal: Financiación a sola firma solo presentando el DNI, con planes de hasta 12 cuotas sin interés en seleccionados y hasta 24 cuotas fijas.
(En Línea Noticias)