Cómo ahorrar energía en el hogar: consejos para reducir el consumo y pagar menos

En un contexto donde la economía doméstica es cada vez más importante, optimizar el consumo energético en el hogar se ha convertido en una prioridad para muchas familias dados los niveles de inflación actuales en la mayoría de países.

Algo tan sencillo como hacer pequeños cambios en los hábitos diarios, junto con el uso responsable de los recursos, pueden marcar una gran diferencia en la factura mensual sin necesidad de realizar grandes inversiones; pero sí que se nota en el bolsillo a final de mes. Esto permite que las familias puedan destinar una partida óptima al ocio y entretenimiento, que también es un sector prioritario en la vida. Ya sea haciendo planes fuera de casa, pagando alguna suscripción de alguna plataforma de streaming y contenido online o simplemente probando el azar en algunas apuestas.

Ahorrar energía no se trata únicamente de reducir costes, sino también de adoptar un enfoque más consciente y eficiente en el uso de los electrodomésticos, la iluminación y los sistemas de climatización. Pequeñas acciones como apagar dispositivos que no se utilizan, aprovechar la luz natural o elegir equipos con mayor eficiencia energética pueden generar un impacto significativo a medio y largo plazo. Asimismo, la planificación del consumo y la adopción de buenas prácticas permiten no solo ahorrar dinero, sino también contribuir a un uso más sostenible de los recursos.

Utiliza electrodomésticos eficientes

Uno de los factores que más influye en el consumo energético del hogar es el uso de los electrodomésticos: desde el microondas, el tostador, la cafetera y hasta encender el horno para hacer unas empanadillas. Son cosas habituales y necesarias en el día a día, pero por eso mismo hay que saber elegir dispositivos con etiqueta energética eficiente (A, A+ o superior), porque puede marcar una gran diferencia en el largo plazo.

Es cierto que este tipo de electrodomésticos supone una inversión más elevada al principio, pero si se hacen cuentas y se comparan las facturas, a medio y largo plazo es un dinero bien invertido a futuro. Además, es importante utilizarlos de forma responsable: no sobrecargar lavadoras o lavavajillas, elegir programas eco y evitar su uso en horarios de mayor consumo si tu tarifa eléctrica lo permite.

Reduce gastos “hormiga”

En gestos tan sencillos como comprar una cafetera eléctrica se está ahorrando de manera notable en la factura sin apenas ser consciente. Además, invertir en una buena cafetera también ayuda a reducir esos pequeños gastos “hormiga” del día a día, como el café del bar de enfrente de la oficina que solo son dos euros, pero que en cómputo general del año es una cifra considerable.

Reduce el consumo en stand-by

Muchos aparatos siguen consumiendo energía incluso cuando están apagados. Este consumo “invisible” puede representar un porcentaje muy alto en la factura de la luz de final de mes. Para evitarlo, se pueden desconectar los dispositivos que no se estén utilizando. Otra idea es enchufar todo a regletas con interruptor que con un solo clic te permite desconectar todos los dispositivos de manera rápida y sencilla.

Por ejemplo, los televisores, los cargadores y los ordenadores; tres básicos en cualquier hogar, son algunos de los principales responsables de este consumo invisible que, con pequeños cambios, se puede reducir fácilmente.

Controla el uso de la calefacción y el aire acondicionado

La climatización es uno de los mayores consumidores de energía en el hogar. Mantener una temperatura adecuada y evitar cambios bruscos es fundamental para optimizar el consumo. Según varios estudios, en invierno, se recomienda tener una temperatura entre 19 y 21 grados, mientras que en verano entre 24 y 26 grados.

El uso de termostatos programables puede ayudarte a automatizar el encendido y apagado de los sistemas, evitando un uso excesivo y mejorando la eficiencia energética.