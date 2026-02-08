inscripción abierta para el cens 454 de Sierras Bayas
El Centro Educativo de Nivel Secundario (CENS) N.º 454 de Sierras Bayas mantiene abierta la inscripción para el ciclo lectivo 2026. La propuesta está dirigida a personas mayores de 18 años que necesiten iniciar o finalizar sus estudios secundarios.
Las personas interesadas deben dirigirse a la sede de la Escuela Primaria N.º 14, en San Martín 2098 de la localidad serrana. La atención se realiza de 18:30 a 21:00, horario en el que funciona la institución. También se encuentran habilitadas las líneas telefónicas (2281) 557121 y (2284) 58696 para consultas vía WhatsApp.
Para el trámite de inscripción se solicita la siguiente documentación:
- Fotocopia de DNI.
- Certificado de los últimos estudios cursados.
- Un folio.
La modalidad de cursada de este centro educativo se organiza en tres días semanales. El sistema incluye tutorías y asesoramiento docente para el acompañamiento de los estudiantes durante el trayecto pedagógico.
(En Línea Noticias)