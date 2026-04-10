Más de 250 personas participaron del lanzamiento de BAIC en Olavarría

Imágenes Mauricio Latorre

Con una convocatoria que superó las 250 personas, se realizó en la ciudad el evento de presentación oficial de BAIC, una de las marcas internacionales de mayor crecimiento en el segmento de SUVs y vehículos con alto contenido tecnológico. El desembarco en la ciudad y su zona de influencia se produce a través de Grupo Haus, consolidando su presencia multimarca en el centro de la provincia de Buenos Aires.

Durante la jornada, los asistentes interactuaron con siete modelos exhibidos: BJ30 (4×2 y 4×4), X55 II, X55 PLUS, BJ40, BJ40 PRO, BJ60 y el sedán U5 PLUS. La propuesta de la marca integra tecnología, seguridad y una gama que abarca desde vehículos urbanos hasta opciones off-road profesionales.

Pablo Fernández, gerente de Marketing de Grupo Haus, destacó el desafío que implica la llegada de esta firma: «Es una marca que nos crea desafío, nos obliga a innovarnos y a crear otra estrategia». Además, agregó que la decisión de traerla responde a la demanda local: «Es en respuesta a todas las consultas, a la investigación del mercado que hicimos y a que la comunidad de Olavarría nos acompaña mucho».

Respecto al perfil del usuario actual, Fernández señaló que existe un público que exige y conoce sobre estas nuevas propuestas. «Hoy hay un público que exige, hay un público que conoce, hay un público que viaja y que nos explican ellos a nosotros de los autos». El referente remarcó que «lo que más propone es una marca con tecnología, innovación y seguridad, que busca un público que genere una experiencia distinta».

Sobre la versatilidad de los vehículos, Fernández detalló: «La gama te sorprende. Hay desde un sedán hasta un equipamiento off-road de verdad. Tenemos marcas que desafían el off-road y esta marca, cuando la probamos, no podíamos creer lo que desarrollaron». En cuanto a las prestaciones técnicas, destacó: «Me llamó mucho la atención que algunos son híbridos; es la primera vez que yo andaba en un auto híbrido».

En materia de respaldo, Fernández llevó tranquilidad a los usuarios: «La marca está top 10 en patentamiento en Argentina, así que ya está todo desarrollado. Nosotros vamos a tener el servicio de postventa oficial en nuestro concesionario provisto de todo lo necesario para los modelos que comercializamos». Finalmente, informó que los valores son competitivos, con una gama que «arranca a partir de los 25.000 dólares aproximadamente».

Por su parte, Martín O’Farrell, gerente General, expresó que la respuesta de la gente superó las expectativas. «Confirmamos que hay un espacio muy claro para una propuesta como BAIC en la ciudad. Lo importante es que los clientes puedan venir, conocer los modelos y vivir la experiencia por sí mismos», concluyó.

Los interesados en conocer las unidades pueden acercarse a la sede ubicada en ruta Nacional 226, kilómetro 292.