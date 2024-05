Solemnidad de Nuestra Señora de Luján: Bajo tu manto Virgencita 

Escribe: Angélica Diez, Misionera de la Inmaculada Padre Kolbe, Olavarría.

En la ceremonia de cambio de manto, el arzobispo de Mercedes-Luján, monseñor Jorge Scheinig, exclamó: “¡Qué linda imagen la del manto de la Virgen, celeste y blanco! Una Argentina unida, no separada; una comunidad unida; una Iglesia que se siente llamada a estar junta; nuestras familias, más unidas”. Esto se realizó el 28 de abril en la misma basílica santuario de la Virgen de Luján.

Continuó diciendo el prelado: “Todos estamos viviendo en el mundo y en la Argentina momentos muy difíciles. Muchos hermanos nuestros no la están pasando bien: cada uno tiene su historia, sus situaciones. No nos separemos de Dios, no nos separemos de la Virgen, mantengámonos unidos”. (..) “Vamos a hacer el cambio de manto. Ustedes vieron que la Virgen está protegida por esa capa de plata, que la cuida, porque es una imagen tan frágil; pero ahí está la Virgen. Si le ven el rostro en las fotos, está arrugadita, tiene el rostro marcado por los años. Es así, son muchos años de ver al pueblo, de dejarse mirar, son muchos años de estar juntos, de hacer esa fuerza de acobijarnos bajo su manto”. Pidámosle a la Virgen, desde “lo secreto del corazón”, que “no me separe de Dios, que mi familia esté junta, que mi comunidad esté junta, que mi Iglesia esté junta, que mi país esté junto y sea más fraterno. Vamos a pedirle eso a Dios y a la Virgen, y vamos a cambiar el manto con mucha esperanza y mantenernos unidos”.

En la Novena preparatoria a la Fiesta el 8 de mayo se hizo : “Un recorrido por su historia, desde los comienzos hasta la actualidad (1630- 2024)”.Tras hacer una presentación de las fuentes históricas, se detalla el tema de cada día: “Así comenzó todo”, “El milagro”, “El ‘esclavo’ de la Virgen, el negro Manuel“, “DoñaAna de Matos, una mujer excepcional”, “El padre Montalvo y el primer templo a la Virgen”, “La figura de Lezica y Torrezuri y el segundo templo”, “El padre Jorge María Salvaire y los comienzos de la gran basílica”, “Las peregrinaciones juveniles desde Liniers” y “El beato Eduardo Pironio, testigo de esperanza”

Al celebrar esta Solemnidad de la Virgen de Luján – como cada 8 de mayo – nos detenemos en “el testigo fiel y elocuente”: el negrito Manuel, el fiel esclavo de la Virgen de Luján, el esclavo africano que en su libertad conquistada por el amor a la Virgen llegó a decir : “Soy de la Virgen nomás”. Él la vio, la recibió, la cuidó , la atendió y la dio a conocer a los peregrinos .Que en nuevo aniversario de la Virgen Gaucha ella interceda para que, el Negrito Manuel vaya ascendiendo camino a los altares y, todos los argentinos- y cuantos habitan este suelo – sigamos unidos bajo el manto “celeste y blanco” de la Virgen de Luján.

