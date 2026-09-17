Aniversario de Olavarría: Wesner cuestionó el anticipo de En Línea Noticias pero confirmó los datos de la primicia

El intendente municipal Maximiliano Wesner hizo referencia este a la información publicada como primicia por En Línea Noticias respecto a la presentación de la banda Turf en los festejos por el 159° aniversario de Olavarría.

El jefe comunal habló con Cesar Saldaín, en 90.7 (OK!)

Si bien tildó «imprudente» la difusión de la información por parte de este medio, el jefe comunal terminó de ratificar cada uno de los puntos anticipados: la fecha de la jornada central, el escenario elegido, la gestión por la agrupación nacional y la financiación a cargo de un sponsor privado.

Durante una entrevista concedida a César Saldain, Wesner le bajó el precio al anticipo periodístico al argumentar la falta de una firma formal. «Quiero ser muy cauto con esto. El contrato no está firmado, con lo cual hay una posibilidad. Me parece muy imprudente que salga a la luz a través de un medio», sostuvo el mandatario local.

Sin embargo, a la hora de detallar el estado de la organización, el intendente admitió la veracidad de la información adelantada por En Línea Noticias sobre la búsqueda de aportes privados y la contratación en curso. «Nosotros venimos trabajando con contactos de sponsors para distintas actividades multitudinarias principalmente. En este caso, existe el contacto con un empresario local que podría solventar parte de los gastos inherentes a la fiesta del aniversario de Olavarría», explicó.

En ese sentido, Wesner ratificó también que el evento central se realizará el sábado 28 de noviembre en el Parque Helios Eseverri, coincidiendo con lo difundido por este medio. Respecto de la grilla artística, señaló: «Mi honestidad es total en el sentido de que hay que ser muy cauto y muy prudente. No voy a esquivar el bulto, pero la verdad que el contrato no está firmado. Hay una posibilidad de que pueda ser esa banda».

De esta manera, aunque el jefe comunal cuestionó la salida a la luz de la primicia antes de la rúbrica formal, confirmó la existencia del sponsor local, la fecha, la locación y las negociaciones avanzadas para la llegada del grupo liderado por Joaquín Levinton al Parque Helios Eseverri.