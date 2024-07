Gestión, relanzamiento y riesgo en Olavarría de las peñas

El movimiento

Wesner recorre una obra que lleva adelante el MTE en el barrio Matadero.

Desde el día 1, la gestión de Maximiliano Wesner se caracterizó por mostrar movimiento desde la cultura: con eventos en espacios públicos durante el verano, el buen acompañamiento le dio un primer discurso sobre lo que necesitaba Olavarría. Si los eventos se llenan, es porque había necesidad de que estén. Y en paralelo a la gestión, se fueron potenciando, incluso, hasta reconsiderar el formato de actos en fechas patrias.



Con todo esto, llegamos al 9 de julio. Día de la Independencia, y un sostenido reclamo de “¿por qué no se hace un desfile patrio?” que acusaba de muchas cosas al Municipio. Y mientras Milei se subía a un tanque de guerra junto a la vice Victoria Villarruel, aquí se priorizaron los espectáculos artísticos y las peñas, algo tan tradicional en la ciudad.



Así, Juan Falú, la Peña realizada en el CEMO con la presencia de “Peteco” Carabajal entre otros artistas locales y la gala del Teatro Municipal le pusieron otro tinte de celebración al Día de la Independencia, con un detalle no menor: todas las convocatorias tuvieron una gran respuesta del público, aún con fríos que llegaron cómodamente a un par de grados bajo cero.



Ahora, ¿por qué creemos que la cultura y este tipo de eventos se volvieron casi una necesidad? Porque trasladándonos a otro espacio político, la UCR organizó en su renovado comité un “Pericón Nacional” que tuvo más de medio centenar de bailarines y muchos más que fueron a compartir una merienda y un momento patrio en la zona céntrica de la ciudad.



Ni que hablar si sumamos los primeros espectáculos de las vacaciones de invierno, que también tuvieron masiva respuesta. Con una amplia agenda, veremos cómo transcurren los primeros días, que tendrán a muchos que no viajarán y si lo hacen, será por pocos días … no hay ni tiempo, ni plata para viajes de vacaciones, y buscarán respuestas en Olavarría.



Así las cosas, llegamos al sábado y a una nueva recorrida de gestión, en esta ocasión por el barrio Matadero. Como una especie de gabinete itinerante, hubo charla con vecinos, se escucharon reclamos y hubo dos anuncios -esperados y visibles- que fueron a comentar: el Centro Deportivo y Recreativo en el Ex Matadero Municipal y un playón deportivo -que buscará convertirse en Polideportivo- que se comenzó el año pasado como parte del Fondo de Integración Socio Urbana y que lleva adelante la Cooperativa MTE.



¿Por qué décimos que parece un gabinete itinerante? No es para menospreciar a la militancia y otros integrantes del espacio de Wesner, sepan entender: es que desde hace varias actividades el gabinete sale completo a caminar junto al intendente, mostrando, según se respondió ante la consulta sobre las razones de esta situación al “trabajo articulado y a la par”. Para no extendernos en el análisis, es algo que venimos desarrollando en ediciones anteriores y que tuvo como summum la “Rendición de Cuentas” de Wesner en la reinauguración del Salón Rivadavia. Y es algo que, por ahora, es para resaltar.



¿Actividades de gestión? Mientras tanto …

Sorteo de lotes y la amplia concordia

Sorteo de 112 lotes del FISU.

Repasemos: cuando se firmó el convenio para generar más de un centenar de lotes para que familias con vulnerabilidad económica y social puedan acceder a un terreno, gobernaba Alberto Fernández, el FISU era gestionado por Fernanda Miño y Ezequiel Galli gestionaba en Olavarría. En tiempos de Javier Milei y Maximiliano Wesner, se realizó el sorteo de las tierras, aunque los detalles políticos siempre están a la orden del día.



Es que se dio un hecho novedoso en estos tiempos: Celeste Arouxet (titular regional de Anses) compartió un acto con Wesner y la gestión local, dada también su cercanía con Sebastián Pareja, armador bonaerense de La Libertad Avanza y titular del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), encargado de impulsar esta ampliación urbana.



Arouxet compartió espacio, además, con Oliver Gamondi, uno de los ediles más cuestionados del HCD en torno a sus posturas y cómo maneja el bloque en relación a las demás fuerzas políticas.



También estuvieron presentes Cruz Arouxet por Coopelectric, Camuzzi, representantes de Sociedades de Fomento, Juntas Vecinales y entidades intermedias.



Durante el acto hubo agradecimientos varios, la valoración de la oportunidad para que las familias puedan acceder a su lote propio y construir su vivienda, y Juan Sánchez (titular de Regularización Dominial) agradeció durante el sorteo a todos los presentes: sobre Arouxet, le agradeció por su nexo entre Pareja, que “permitió que podamos avanzar definitivamente con este convenio”.



Incluso el Pro salió a valorar la iniciativa, que comenzó durante la gestión Galli: justamente, desde el bloque de concejales que comparten con Encuentro Republicano Federal recordaron la firma del convenio con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en 2022 y “desde ahí nos pusimos a trabajar con el equipo de Obras Públicas para la apertura de calles, la red vehicular y pluvial, red de agua, red de electricidad, alumbrado público, red de gas, arbolado y red peatonal, entre otros”.



Y ya que mencionamos el tema …

La peña del reencuentro

La concejal Guillermina Amespil, una de las oradoras en un encuentro de “relanzamiento” del PRO en Olavarría. No hubo fotos del evento.

Un funcionario dijo, a tono con la peña del Día de la Independencia, que Olavarría es una ciudad “peñera”. Pues bien, el Pro hizo honor a ese mote y organizó un encuentro que fue catalogado de “relanzamiento” con caras nuevas, liderazgos de acompañamiento y un intento por reorganizar el espacio que gobernó desde 2015 a 2023.



Fue en el club Álvaro Barros en la noche del viernes, y no trascendieron imágenes de lo sucedido. Por lo consultado por este newsletter, se pudo confirmar la presencia de alrededor de 80 asistentes, una cifra que dejó conformes a los organizadores.



El eje, puesto en la renovación del espacio, mostró a las nuevas referencias locales y seccionales, todo comandado por el ex intendente Ezequiel Galli, que ahora ahondaremos en su rol.



Hubo cuatro oradores: el propio Galli, el diputado provincial Martín Endere, la concejal Guillermina Amespil y Federico Alem, un joven abogado que se desempeña dentro del Concejo Deliberante como responsable del área legal. Si bien tiene su identidad propia en el espacio, sería injusto no señalar que es hijo del ex intendente y concejal Julio “Chango” Alem, también presente en el convite.



De Alem se puede decir algo más. Hace algunas semanas, organizó un encuentro en el barrio Isaura por varios hechos de inseguridad. Si bien no pudo estar presente, logró que Hilario Galli, Carlos Coscia y Marcelino Moreno compartan espacio con los vecinos y también con funcionarios municipales (Elías Quintas y Mariano Caputo) y autoridades policiales encabezadas por el titular de la departamental, Leandro Scavuzzo.



Volvamos a la cena: fuentes que estuvieron presentes señalaron que hubo presencia de dirigentes fomentistas, referentes de comedores y empresarios como caras nuevas. También se indicó la presencia de “empleados municipales que antes no acompañaban” la gestión Galli. Y las dos ausencias que pesaron tanto como las presencias fueron las de Gastón Acosta y Diego Robbiani, quienes se alejaron de los primeros planos del espacio.



Una de las claves en torno a lo discursivo fue ver los posicionamientos dirigenciales del espacio amarillo de cara a lo que viene: Amespil y Endere se ubicaron como referencias visibles, no sólo por la importancia en sus lugares legislativos (único diputado en funciones olavarriense y la presidenta del bloque) sino que además se trata de ratificar un trabajo que sostuvieron durante mucho tiempo en el ámbito legislativo y también en la gestión cuando les tocó.



Ahora, ¿en qué lugar queda Ezequiel Galli? Repasemos: Volver a las Fuentes viene siguiendo el camino luego del 10 de diciembre del año pasado. Galli tomó distancia del ámbito público, fue designado en Corredores Viales y, luego, tuvo una reaparición pública. Nada más.



Bueno, en todo ese contexto, el ex jefe comunal dijo ante los presentes que ocupará un rol de “colaborador” desde “el lugar que le toque” y que el objetivo del Pro en Olavarría, hoy, es “ampliar y renovar”. Esto incluye la posibilidad, concreta, de que si para que eso suceda debe dar un paso al costado, lo hará.



La reunión dejó buenas sensaciones aunque, en el aire, quedó la lectura de que la nueva etapa de Galli no será en los planos locales y que todo pasará a manos de Endere y Amespil, con la duda del destino de Hilario Galli, que también aparece en los primeros planos y la referencia del espacio. Con voz mediática, incluso.



De todas maneras, más allá de los análisis post Rendición de Cuentas, el reordenamiento sigue, aunque parece más definitivo, con un trazo. El paso inicial con esta peña dejó, de mínima, la intención de rearmar el espacio para encarar un proyecto que vuelva a conducir los destinos de la ciudad. Dependerá de muchas cosas, no sólo del grupo de trabajo. De cómo esté la gestión Wesner, por ejemplo.

Riesgo de cierre y mesa de trabajo

Cemeda en el ojo de todos por el posible cierre de la NEO

Fue uno de los temas de la semana. Los servicios de salud evidencian muchas complejidades de recursos, económicos entre ellos, en todo el país. La semana pasada estuvo en el centro de escena local el servicio de neonatología de la clínica Cemeda por el riesgo de cierre del servicio. Habían pasado dos semanas de la presentación de la conformación de la mesa de representantes de los sectores público y privado de salud con un anuncio sobre cirugías.



Y este tema tuvo una aparición pública un tanto particular: primero se conoció el cierre definitivo, sin comas ni medias tintas. Después las versiones comenzaron a alivianarse: en realidad se trataba de un parate temporal, luego que seguía en funcionamiento (había cuatro bebés internados en el área) y la relación de la comuna con la clínica privada comenzaba a aparecer entre los planteos por el hecho.



Entre las voces de la política, el bloque Pro-ERF fue de los primeros en expresarse: “Olavarría es referencia regional en materia de salud por contar con servicios como el que se brindaba en neonatología de Cemeda y hoy es un servicio menos que se presta, no solo para los vecinos de Olavarría, sino para todos los vecinos de la región. Claramente, el posible cierre de Neo está ligado a la caída del contrato con el Municipio”.



Acusaron al Municipio de “dejar ́caer ́ el contrato”, dijeron que se terminó el mes pasado, cuando se hizo el último pago. El bloque adelantó que iba a presentar un pedido de informes en el HCD, pero le hablaron al intendente Wesner para “que solucione esta compleja situación”.



Muchas horas después (y muchos mensajes después) el Municipio respondió a “las versiones periodísticas” para comunicar que se había hecho “una mesa de trabajo” con funcionarios, integrantes de Neonatología SA y de la Clínica Cemeda. “La clínica privada sigue funcionando y personal del área se encuentra realizando sus tareas habituales” aclaró en el inicio.



Entonces, quedó confirmado que había un problema aunque las prestaciones no estaban cortadas. ¿Y qué hizo el Municipio? “Puso a disposición de los sectores privados las herramientas con las que cuenta el Municipio para que sigan garantizando las prestaciones de alta complejidad que brinda Neonatología al sector público, prepagas, privados y la región. Las partes se encuentran abocadas a la búsqueda de alternativas que aseguren la continuidad de las prestaciones y los sectores privados se encuentran en tratativas y diálogo entre sí para abordar soluciones”.



No hubo más declaraciones al respecto. Ni de la empresa, ni de la clínica, ni del Municipio. Y el comunicado aclaró que “las novedades se comunicarán oficialmente”. ¿Ese mensaje era para alguien en particular?



En el medio y después habló Carlos Manzur, secretario general de ATSA, el gremio que representa a los trabajadores de la salud. “Hay un problema, la cuestión financiera a la Neo no le cierra”. Consideró que el problema es estructural: la caída en la cantidad de los nacimientos. Sumó a ello los costos de mantenimiento en ascenso y el extenso tiempo de trayectoria de sus propietarios, que son los profesionales que trabajan en el servicio. Nueve empleados se desempeñan. Con ellos habló Manzur y ATSA desistió de intervenir, ya que tenía previsto ir al Ministerio de Trabajo: “al ver que está todo normal, que los salarios están en tiempo y forma abonados, y los aportes y contribuciones también, hoy hacemos un paso al costado y vemos cómo sigue la temática”.



El sindicato no fue invitado a ninguna de las mesas del sector salud que impulsó el Municipio. En este caso, Manzur advirtió “tanto el Municipio como los directivos de la Neo y algún tercero, tendrían que poner en la balanza que es lo que se pierde si llegara a cerrarse el servicio. Evaluar costos y beneficios”.

Un extracto

