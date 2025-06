Máximo Kirchner dijo sentirse «feliz» al ver gobernar «a los compañeros de Olavarría»

El líder y fundador de La Cámpora, Máximo Carlos Kirchner brindó una extensa entrevista Canal Red Latinoamericana y en medio de esa charla se coló una mención al gobierno de Maximiliano Wesner en Olavarría.

«Uno sabe acompañar, hay gente que se pone muy mal cuando no está en la centralidad de la política. A mi no me molesta no estar en la centralidad de la política. A mí me gusta construirla, me gusta hace hacerla, me gusta ser parte. La veo a Mayra (Mendoza) en Quilmes y soy feliz, lo mismo ahora con los compañeros de Olavarría», dijo Kirchner.

«A mí me da mucha felicidad como crecen», dijo el Diputado Nacional al nombrar a varios dirigentes de La Cámpora que hoy ocupan la centralidad política en Argentina o han cumplido tareas de relevancia en la estructura política nacional.