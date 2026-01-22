Natalia Álvarez a Hilario Galli: «Otra vez se equivoca el niño Excel»

La concejala de Fuerza Patria, Natalia Álvarez, salió al cruce de las declaraciones realizadas por su par del PRO, Hilario Galli, en relación al funcionamiento del sistema de salud local y a los datos difundidos recientemente por el Municipio sobre la atención sanitaria durante 2025.

Álvarez cuestionó la comparación realizada por Galli entre distintos indicadores y sostuvo que se trata de una lectura incorrecta de la información disponible. En ese sentido, afirmó: “Comparás información de todo el Partido de Olavarría con la cifra que se difundió en un video sobre la atención únicamente del Hospital. O sea, no contás hospitales de las localidades ni tampoco los más de 20 CAPS que funcionan en el Partido”.

Querido Hilario. Comparás información de todo el partido de Olavarría con la cifra que se difundió en un video sobre la atención unicamente del Hospital. O sea, no contás Hospitales de las localidades ni tampoco los más de 20 Caps que funcionan en el Partido. https://t.co/5HxZeMSD8R — Natalia Alvarez (@NataliaAlvar3z) January 22, 2026

La edil también apuntó contra las críticas vinculadas al Coeficiente Único de Distribución (CUD) y rechazó que su variación esté directamente relacionada con la cantidad de atenciones médicas. “Te equivocás cuando te referís a la caída del CUD atribuyéndola a la atención en Olavarría. Este coeficiente se produce en relación a la realidad de los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires, no de un solo municipio”, explicó.

En ese marco, Álvarez remarcó que una mayor cantidad de prestaciones no implica necesariamente una mejora en el CUD. “A mayor atención no necesariamente es mejor CUD, ya que no es la única variable del sistema de salud ni se calcula en función de un solo distrito”, agregó.

Asimismo, recordó lo ocurrido durante la anterior gestión municipal, de la que Galli formó parte. “Durante los años 2022 y 2023, en la gestión que integraste, el CUD cayó de manera consecutiva”, señaló, para luego insistir: “Otra vez se equivoca el niño Excel”.

Finalmente, la concejal sumó críticas de tono político y personal al repasar antecedentes del exfuncionario. Ironizó con otro supuesto equivoco de Hilario Galli: “Como cuando le hizo creer a su fuerza política y le comunicó al periodismo que metían cinco concejales en las elecciones legislativas”, expresó, y cerró con una referencia a su paso por el Ejecutivo municipal: “Los olavarrienses te recuerdan como el funcionario que le atribuyó la rotura del resonador a la gotera que generó una silvestre plantita”.